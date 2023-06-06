Вернется ли Джонни Депп в "Пираты Карибского моря": Disney интригует перезапуском

Disney готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря". Впрочем, самой загадкой и интригой для зрителей является вопрос, кто же сыграет главную роль Джека Воробья.

Как сообщалось ранее, Disney рассматривал два варианта сценария перезапуска "Пиратов Карибского моря", один из них был из Марго Робби. Но позже сказали, что компания отказалась показывать женских персонажей в главных ролях во франшизе; Джонни Деппа исключили из франшизы еще в 2018 году после обвинений в домашнем насилии.

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Disney готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря"

Сейчас в киностудии рассказали о предстоящем продолжении фильма. В разговоре с New York Times, Шон Бейли, президент Disney Studios Motion Picture Production, заинтриговал восторженных поклонников этой приключенческой франшизы.

Мы считаем, что у нас есть увлекательная история, которая уважает предыдущие фильмы, но также имеет потенциал сказать что-то новое,

– поделился он.

О возможном возвращении Деппа к франшизе, Бейли ответил лаконично: "Пока ничего нельзя заявить".

В ходе судебных процессов с его бывшей супругой Эмбер Герд, Депп заявил, что он не планирует работать со студией Disney, даже если ему предложат большие гонорары. Однако поклонники Джека Воробья и Джонни Деппа несомненно будут ждать новостей о сюжете и возможном возвращении любимого персонажа на экран.

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