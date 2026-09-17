Как сообщает dailymail, событие состоялось в рамках Indiewood Film Festival в TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесе. И на этот раз главной причиной появления Броснана стал не очередной проект самого агента 007 – семья пришла поддержать его младшего сына.

Сын Броснана пошел в кино



Пирс Броснан с семьей на премьере фильма / Фото Getty Images



В картине Пэрис играет Ори – бунтарского старшеклассника, которого отправляют на общественные работы в дом престарелых. Там он знакомится с ветераном войны Альбертом Верноном, роль которого исполнил 82-летний Джон Рис-Дэвис.

И так, фамилия Броснан в титрах уже вызвала неизбежное слово "непобейби". Но Пирс ранее подчеркивал, что не хочет, чтобы карьеру его сына автоматически списывали на знаменитого отца. По словам актера, он посоветовал Парису учиться, тренироваться и серьезно относиться к профессии.

Сам Пэрис также не отрицает, что знаменитая фамилия дает ему преимущества, однако хочет, чтобы его собственная работа "имела вес". А на вопрос о возможности когда-нибудь сыграть Джеймса Бонда ответил довольно мудро: Бонда оставит отцу, а сам попробует создать собственную историю.

Ранее в сети уже обсуждали маму Богда – женщина в свои почти 100 лет выглядит невероятно.