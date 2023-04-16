Трогательная Пасхальная история: почему стоит посмотреть фильм "Писанка" сегодня

Молодежное сообщество "Вереники" представило новый короткометражный фильм о подлинном значении Пасхи. Эта подвижная и трогательная история уже доступна для просмотра. О чем она рассказывает и почему вы должны ее увидеть – читайте дальше.

Авторы проекта верят, что эта история станет источником вдохновения для многих. Их целью было рассказать о магии Пасхи и возможности изменить свой взгляд на жизнь.

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Краткометражный фильм "Писанка" 2023: что известно

Пока все еще находятся в состоянии ожидания к празднику Воскресения Христова, события в которых Господь "(...) смертью смерть преодолел и тем, что в гробах жизнь даровал. И нам даровал жизнь вечную (...)". Но мы, молодежное сообщество "Вереники" прихода святого Архистратига Михаила, уже не в состоянии ждать и терпеть. Поэтому делимся со всеми Вами нашим небольшим и скромным трудом,

– написал отец Тарас Пириг в канун премьеры.

"Будем очень благодарны за Вашу поддержку нашего сообщества "Вереники" проекту "Приходская киношкола для молодежи" и будущих идей. Часть средств обязательно передадим на нужды ВСУ", – дополнил он.

Объясняя сюжет картины, авторы фильма отметили: "Светлый праздник Пасхи в этом году не был для Марка чем-то радостным, но разве так может быть!? Возможно ли это изменить? Кто в этом ему поможет? Друзья? Гаевки? Только прикосновение к волшебной писанке сможет совершить настоящее чудо. Но надолго ли?".

Приглашаем к просмотру узнать, чем закончилась эта история.

"Писанка" 2023: смотрите короткометражный фильм

Творческая группа

Автор идеи: Виктория Билинская и Молодежное сообщество "Вереники" прихода святого архистратига Михаила УГКЦ с. Верин

Руководитель проекта: отец Тарас Пирог

Режиссер-оператор: отец Андрей Максимович

Помощник режиссера: Елена Гринив

Актерский состав

Ольга Паньков – Дора / Виктория

Артур Хащук – Марк

Андрей Лесик – Часовой

Отец Тарас Пирог – уповец

Василий Киндий – московит 1

Николай Заболотный – московит 2

Иван Шух – парень 1

Андрей Лесик – парень 2

Кот Коржик – кот Маркиз

Фильм снят при поддержке БО "Украинская образовательная платформа".

Оля Паньков в фильме "Писанка" / Скриншот

Реакция сети

"Молодцы! С невероятным восторгом просматривала вашу работу, браво!";

"Это нереально круто!";

"Как всегда на высоте! Молодцы";

"Коламбия пикчерз отдыхает! Молодцы, каждый раз в "Верениках" открываются новые таланты. Радует, что у Верина есть такая молодежь. Здоровье актерам и всем причастным и дай, Боже, уже и полный метр снять";

"Неотразимо. Это лучший подарок к Пасхе".

Бекстейдж съемок: смотрите видео