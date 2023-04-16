Автори проєкту вірять, що ця історія стане джерелом натхнення для багатьох. Їхньою метою було розповісти про магію Великодня та можливість змінити свій погляд на життя.
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Короткометражний фільм "Писанка" 2023: що відомо
Поки ще всі перебувають в стані очікування до свята Воскресіння Христового, події в яких Господь "(...) смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне (...)". Та ми, молодіжна спільнота "Вереники" парафії святого Архистратига Михаїла, вже не в змозі чекати й терпіти. Тому ділимося з усіма Вами нашою невеликою і скромною працею,
– написав отець Тарас Пиріг напередодні прем’єри.
"Будемо дуже вдячні за Вашу підтримку нашої спільноти "Вереники" проєкту "Парафіяльна кіношкола для молоді" та майбутніх ідей. Частину коштів обов’язково передамо на потреби ЗСУ", – доповнив він.
Пояснюючи сюжет картини, автори фільму зазначили: "Світле свято Великодня цьогоріч не було для Марка чимось радісним, але ж хіба так може бути!? Чи можливо це змінити? Хто в цьому йому допоможе? Друзі? Гаївки? Лише дотик до чарівної писанки зможе зробити справжнє диво. Але чи надовго?".
Запрошуємо до перегляду, щоб дізнатися, чим закінчилася ця історія.
"Писанка" 2023: дивіться короткометражний фільм
Творча група
Автор ідеї: Вікторія Білінська та Молодіжна спільнота "Вереники" парафії святого архистратига Михаїла УГКЦ с. Верин
Керівник проєкту: отець Тарас Пиріг
Режисер-оператор: отець Андрій Максимович
Помічник режисера: Олена Гринів
Акторський склад
Ольга Паньків – Дора / Вікторія
Артур Хащук – Марко
Андрій Лесик – Вартовий
Отець Тарас Пиріг – упівець
Василь Кіндій – московит 1
Микола Заболотний – московит 2
Іван Шух – хлопець 1
Андрій Лесик – хлопець 2
Кіт Коржик – кіт Маркіз
Фільм знято за підтримки БО "Українська освітня платформа".
Оля Паньків у фільмі "Писанка" / Скриншот
Реакція мережі
- "Молодці! З неймовірним захопленням переглядала вашу роботу, браво!";
- "Це нереально круто!";
- "Як завжди на висоті! Молодці";
- "Коламбія пікчерз відпочиває! Молодці, кожен раз у "Верениках" відкриваються нові таланти. Тішить, що у Верині є така молодь. Здоров’я акторам та всім причетним і дай, Боже, уже і повний метр зняти";
- "Неперевершено. Це найкращий подарунок до Великодня".
Бекстейдж зйомок: дивіться відео