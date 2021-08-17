6 ярких ролей Роберта де Ниро: обзор современных фильмов ко Дню рождения актера

Сегодня, 17 августа, актеру Роберту де Ниро исполняется 78 лет, из которых 57 – в кино. Редакция Кино 24 подготовила подборку с самыми яркими современными фильмами, в которых Роберт сыграл главную роль. Приятного просмотра!

Каждый фильм из этой подборки достоин внимания, потому что с Робертом де Ниро невозможно плохо провести время. Его фильмы заставляют смеяться до слез, размышлять. В общем наблюдать за его творчеством – наслаждение!

Читайте также Самые знаковые фильмы с Крисом Хемсвортом в главной роли

Фильмы с Робертом де Ниро: 6 ярких ролей

Дедушка нелегкого поведения, 2020 год

Тим ХиллРоберт де Ниро, Кристофер Уокен, Оакс ФиглиThe War with Grandpa

Легкий комедийный фильм рассказывает о Джеке, который отчаялся и потерял жажду жизни после смерти жены. Его дочь решила не оставлять его в одиночестве и пригласила жить к себе. Дедушка согласился, однако от такой новости не в восторге его внук. Начинается борьба – ожесточенная и смешная.

"Дедушка нелегкого поведения" 2020 год: смотрите трейлер

Афера по-голливудски, 2020 год

Джордж ГаллоРоберт де Ниро, Морган Фримен, Томми Ли ДжонсThe Comeback Trail

В центре комедийного боевика "Афера по-голливудски" – история о создании фильмов в 1970-х годах. Неудачник-продюсер Макс Барбер, которого сыграл Роберт Де Ниро, задолжал боссу мафии (Моргану Фримену). Чтобы спасти себя и свой бизнес, решается на гениальную идею – снять кино с участием звезды (Томми Ли Джонс). Чем закончился отчаянный поступок Макса – узнаете после просмотра.

"Афера по-голливудски" 2020 год: смотрите трейлер

Лжец, Великий и Ужасный, 2017

Барри ЛевинсонРоберт де Ниро, Мишель ПфайфферThe Wizard of Lies

Фильм основывается на одноименной книге журналистки Дианы Генрикес. В центре истории – аферист Бернард Мейдофф (Роберт де Ниро) и его крупнейшая в мире финансовая пирамида.

"Лжец, Великий и Ужасный" 2017 год: смотрите трейлер

Интересно Незабываемые образы Джиллиан Андерсон – от "Секретных материалов" до "Короны"

Стажер, 2015 год

Нэнси МайерсРоберт де Ниро, Энн ХэтэуэйThe Intern

В центре истории – Бен Уиттакер, который после выхода на пенсию не может понять, что ему делать. В то же время начинает искать объявления относительно работы и откликается на предложение стажера на сайт, посвященный моде. Сперва ему было довольно непривычно, но его смекалка и жизненный опыт делают из него чуть ли не лучшего работника компании.

"Стажер" 2015 год: смотрите трейлер

Дедушка легкого поведения, 2016 год

Дэн МазерДжейсон Барретт, Билл БлокDirty Grandpa

Забавная и провокационная комедия. В центре сюжета – молодой жених, который должен везти своего непредсказуемого деда-генерала из одного конца страны в другой. "Каждый день живи как последний" – вот девиз генерала Дика Келли. Чем закончится развлекательная прелюбопытная поездка парня – узнаете после просмотра картины.

"Дедушка легкого поведения" 2016 год: смотрите трейлер

Ирландец, 2019 год

Мартин СкорсезеРоберт де Ниро, Аль Пачино, Бобби КаннавалеThe Irishman

По сюжету Фрэнки Ширан после Второй мировой войны возвращается домой и пытается наладить свою жизнь. Он начинает участвовать во всяких криминальных историях и убивать. А перед смертью рассказывает свою историю журналистам, открывая все темные стороны прошлого.

"Ирландец" 2019 год: смотрите трейлер