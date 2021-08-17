Кожен фільм із цієї добірки вартий уваги, адже з Робертом де Ніро не можливо погано провести час. Його фільми заставляють сміятися до сліз, розмірковувати. Загалом спостерігати за його творчістю – насолода!

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Фільми з Робертом де Ніро: 6 яскравих ролей

Війна з дідусем, 2020 рік

Режисер: Тім Гілл

У головних ролях: Роберт де Ніро, Крістофер Вокен, Оакс Фіглі

Оригінальна назва: The War with Grandpa

Легкий комедійний фільм розповідає про Джека, який зневірився і втратив жагу до життя після смерті дружини. Його донька вирішила не залишати його на самоті і запросила жити до себе. Дідусь погодився, однак від такої новини не в захваті його онук. Розпочинається боротьба – запекла і смішна.

"Війна з дідусем" 2020 рік: дивіться трейлер

Афера по-голлівудськи, 2020 рік

Режисер: Джордж Галло

У головних ролях: Роберт де Ніро, Морган Фрімен, Томмі Лі Джонс

Оригінальна назва: The Comeback Trail

У центрі комедійного бойовика "Афера по-голлівудськи" – про створення фільмів в 1970-их роках. Невдаха-продюсер Макс Барбер, якого зіграв Роберт Де Ніро, заборгував босу мафії (Моргану Фрімену). Щоб врятувати і себе і свій бізнес – наважується на геніальну ідею – зняти кіно з участю зіркиТоммі Лі Джонс. Чим закінчився відчайдушний вчинок Макса – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Афера по-голлівудськи" 2020 рік: дивіться трейлер

Маестро брехні, 2017 рік

Режисер: Баррі Левінсон

У головних ролях: Роберт де Ніро, Мішель Пфайффер

Оригінальна назва: The Wizard of Lies

Фільм ґрунтується на однойменній книзі журналістки Діани Генрікес. У центрі історії – аферист Бернард Мейдофф (Роберт де Ніро) та найбільша його фінансова піраміда.

"Маестро брехні" 2017 рік: дивіться трейлер

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Стажер, 2015 рік

Режисер: Ненсі Мейєрс

У головних ролях: Роберт де Ніро, Енн Гетевей

Оригінальна назва: The Intern

У центрі історії – Бен Віттакер, який після виходу на пенсію не може зрозуміти, що йому робити. Водночас починає шукати оголошення щодо роботи і відгукується на пропозицію стажера на сайт, присвячений моді. Спершу йому було доволі незвично, але його кмітливість і життєвий досвід роблять з нього чи не найкращого працівника компанії.

"Стажер" 2015 рік: дивіться трейлер

Хтивий дідусь, 2016 рік

Режисер: Ден Мазер

У головних ролях: Джейсон Барретт, Білл Блок

Оригінальна назва: Dirty Grandpa

Кумедна та провокаційна комедія. У центрі сюжету – молодий наречений, який має везти свого непередбачуваного діда-генерала з одного кінця країни в інший. "Кожен день живи як останній" – ось девіз генерала Діка Келлі. Чим завершиться розважальна передшлюбна поїздка хлопця – дізнаєтеся після перегляду картини.

"Хтивий дідусь" 2016 рік : дивіться трейлер

Ірландець, 2019 рік

Режисер: Мартін Скорсезе

У головних ролях: Роберт де Ніро, Аль Пачіно, Боббі Каннавале

Оригінальна назва: The Irishman

За сюжетом, Френкі Ширан після Другої світової війни повертається додому і намагається налагодити своє життя. Він починає брати участь у всяких кримінальних історіях і вбивати. Перед смертю розказує журналістам свою історію, відкриваючи всі темні сторони минулого.

"Ірландець" 2019 рік: дивіться трейлер