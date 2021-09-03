Финальный сезон "Бумажного дома" – смотрите 15 минут первой серии

Поклонники "Бумажного дома" еще больше заинтересованы и заинтригованы. Создатели популярного испанского сериала показали 15 минут первой серии финального сезона, который будет состоять из 10-ти эпизодов. Премьера первой части состоялась сегодня, 3 сентября. Вторую зрители увидят в декабре 2021 года.

Пятый сезон будет напряженным до последней минуты! Об этом сообщал шоуранер проекта, сами зрители уже уверены – это будет еще тот экшн.

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Чем поразило начало первой серии "Бумажного дома" пятого сезона

Первые 15 минут уже наделали много шума в сети, а что интересно – за сутки видео просмотрело почти 3 миллиона человек. С первых минут финального сезона становится понятно – героям в первой части придется задуматься над недавними печальными событиями, но времени в этом жарком аду на "погрустить" у них будет мало. Впрочем, во второй половине сезона ожидаются очень эмоциональные сцены.

Сегодня же создатели решили удивить еще больше и опубликовали первые 15 минут начала сезона. В ролике мы видим разговор Найвы Нимру с Альваро Морте, точнее то, как актриса пытается убить профессора, но останавливается и, в результате, выстреливает ему в ногу.

"Бумажный дом" 2021: смотрите 15 минут первой серии финального сезона

Авторы сериала не позволяют поклонникам расслабиться и постоянно удивляют новостями. В частности, недавно сеть порадовал ролик, в котором звучит легендарная песня Bella Ciao с кадрами из популярного сериала "Бумажный дом". Еще ранее представители показали постеры, которые вызвали у публики настоящий восторг. Netflix опубликовал их на твиттере и подписал "Готовьтесь к началу конца".

Пятый сезон обещает показать максимум взрывчатых и жестоких сцен, в связи с ограблением центрального банка Испании. Однако, кто останется победителем – покажет финал.

По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.

"Бумажный дом" 5 сезон 2021: смотрите трейлер