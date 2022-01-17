В сериале речь идет о пылком романе модели и актрисы Памелы Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли. Главные роли в проекте сыграли британская актриса Лили Джеймс ("Аббатство Даунтон") и американский актер Себастьян Стэн ("Сокол и Зимний солдат").

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Помимо Лили Джеймс и Себастьяна Стэна, на стильных постерах появились Тейлор Шиллинг и Сет Роген.



Лили Джеймс / Фото из твиттера Pam & Tommy on Hulu

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Себастьян Стен / Фото из твиттера Pam & Tommy on Hulu



Тейлор Шиллинг / Фото из твиттера Pam & Tommy on Hulu



Сет Роген / Фото из твиттера Pam & Tommy on Hulu

Сюжет сериала "Пэм и Томми"

В центре мини-сериала – история знакомства звездной пары и пылкого романа модели и актрисы Памелы Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли. Пара случайно встретилась в 1995 году и всего через 96 часов после знакомства пошла к алтарю. "Это безумие", – думали все поклонники Памелы Андерсон и Томми Ли, а браку прогнозировали всего год существования.

Однако влюбленные знаменитости превзошли прогнозы публики. Памела и Томми прожили в браке 3 года и за это время стали счастливыми родителями двух мальчиков. Кроме этого, авторы ленты покажут, что происходило в доме супругов, когда их интимное видео украли и слили в сеть.

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Напомним, сама Памела Андерсон очень остро отозвалась о картине и отметила, что не будет смотреть сериал. "Моя семья и я считаем, что фильм "Пэм и Томми" – дешевая подделка", – заявила актриса.