"Новое немецкое кино" – один из старейших киносмотров в Украине, которые представляют кинематографы своей страны. Фестиваль проходит в Киеве с 7 по 13 октября в кинотеатре "Жовтень". Об этом сообщает Артхаус Трафик.

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Также показы традиционно состоятся в таких городах Украины:

Мариуполе;

Харькове;

Днепре;

Львове;

Черновцах;

Одессе.

Даты и места проведения будут объявлены позже. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа кинофестиваля "Новое немецкое кино"

Откроет фестиваль камерная комедия "Плохой сосед" – дебютная режиссерская работа известного немецкого актера Даниэля Брюля ("Первый мститель: Противостояние", "Бесславные ублюдки", "Гуд бай, Ленин!"). Конкурсант Берлинале и хит Одесского международного кинофестиваля, этот фильм рассказывает о неожиданных преградах на пути известного актера к важным кинопробам.

"Плохой сосед": смотрите трейлер фильма

"Ход короля" – это экранизация романа "Шахматная новелла" знаменитого австрийского писателя Штефана Цвайга. События исторической драмы режиссера Филиппа Штельцля разворачиваются в 1938 году в оккупированной нацистами Австрии. Главный герой попадает под арест и, заключенный в одиночной камере, учится играть в шахматы – игру, которая станет его спасением. Лента отмечена Баварской кинопремией за лучшие актерскую игру (Оливер Мазуччи) и продакшн.

"Ход короля": смотрите трейлер

О становлении одной из ключевых фигур немецкого кинематографа расскажет биографическая драма "Фасбиндер", избранная в 2020 году в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. В своей ленте Оскар Ройлер воссоздал начало карьеры Райнера Вернера Фасбиндера, которого еще долго после его короткой жизни будут называть гениальным режиссером и невероятным дебоширом одновременно.

"Фасбиндер": смотрите трейлер

Зрителей также ждет лента "Соперник" – работа Маркуса Ленца, созданная в копродукции Германии и Украины. По сюжету картины девятилетний Роман едет к своей матери, нелегальной заробитчанке, в Германию, где женщина живет с 62-летним вдовцом. Мальчик соревнуется за мамино внимание, и, когда она заболевает, остается один на один со своим соперником. Фильм получил Награду за лучшую операторскую работу Международного кинофестиваля "Листапад" и Специальный диплом жюри Одесского международного кинофестиваля.

"Соперник": смотрите трейлер

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Путеводителем по современному и историческому Берлину станет приключенческая комедия "Клео" Эрика Шмитта, участница конкурсной программы Берлинале. Главная героиня пытается справиться с несчастьями, которые сопровождают ее близких с самого ее рождения. С тремя забавными компаньонами девушка отправляется на поиски своего прошлого по немецкой столице.

"Клео": смотрите трейлер

В программу фестиваля также вошел фильм "Экоцид" Андреса Файеля, затрагивающий злободневную экологическую проблему. Это шуточная антиутопия о близком будущем, в котором предметом судебного процесса становится климатический кризис. Политики и предприниматели предстают перед представителями южных стран в Международном суде, который, правда, происходит в Берлине – потому что Гаага страдает от штормов.

"Экоцид": смотрите трейлер

События драмы "Фабиан, или Поход к собакам" режиссера Доминика Графа разворачиваются в Берлине 1920-х годов. Экранизация романа "Фабиан: история одного моралиста" немецкого писателя Эриха Кестнера рассказывает историю любви рекламиста сигаретной компании и актрисы. Лента – участница конкурсной программы Берлинале.

"Фабиан, или Поход к собакам": смотрите трейлер