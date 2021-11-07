По мотивам франшиз "Рэмбо", "Неудержимых", "Хеллбоя" и "Падения" с Батлером снимут сериалы

Джеффри Гринштейн рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что кинокомпания Millennium Media займется производством сериалов по мотивам таких серий фильмов: "Хэлбой", "Рэмбо", "Неудержимые" и "Падение" с Джерардом Батлером. О деталях разработки и описание картин читайте на Кино 24.

Одна из независимых компаний Голливуда, которая специализируется на разработке полнометражных фильмов, попробует себя в новом формате. Создавать сериалы Millennium планирует по мотивам оригинального контента.

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В интервью The Hollywood Reporter Гринштейн рассказал, что компания прежде всего поэкспериментирует с франшизами.

Для телерынка я планирую сфокусироваться на нашей интеллектуальной собственности и создать сериал по мотивам "Рэмбо", "Неудержимых" и "Падения". Мы думаем насчет сериала по сюжету "Хэлбоя". В общем много возможностей. Джеффри Гринштейн президент Millennium Media

Пока что проекты есть на начальной стадии проработки. Гринштейн не рассказал ни о возможных сюжетах таких сериалов, ни о перспективах их выпуска в ближайшее время.

Серия фильмов "Рэмбо"

"Рэмбо: Первая кровь" 1982 год;

"Рэмбо 2" 1985 год;

"Рэмбо 3" 1988 год;

"Рэмбо 4" 2008 год;

"Рэмбо: последняя кровь" 2019 год.

: боевик, драма, триллер: Сильвестр Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан Деннехи, Джулия Никсон и другие

Фильм создан по одноименному роману Дэвида Морела. Главный герой – Джон Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. Персонаж не может равнодушно относиться к несправедливости и превращается в одинокого мстителя, который ловко использует полученный военный опыт, собственную силу и свои почти сверхчеловеческие способности.

"Рэмбо: Последняя кровь" 2019: смотрите трейлер к фильму

Серия фильмов "Неудержимых"

"Неудержимые" 2010 год;

"Неудержимые 2" 2012 год;

"Неудержимые 3" 2014 год.

: боевик, приключенческий: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен и другие

Пяти наемникам дают задание – уничтожить местного диктатора. Однако, об их защите никто не позаботился. Каждый раз они сталкиваются со злом; как актерам придется обманывать смерть – смотрите в захватывающих фильмах.

"Неудержимые 3" 2014: смотрите трейлер к фильму

Серия фильмов "Хелбоя"

"Хелбой" 2004 год;

"Хелбой: Золотая армия" 2008 год;

"Хелбой" 2019 год.

: фентези, супергеройский, хоррор: Рон Перлман, Сельма Блэр, Руперт Эванс, Джон Херт и другие ​

События картины изображают во время Второй мировой войны. Ученым в Шотландии придется вызвать из небытия Демона Ада, который должен помочь разбудить Древних Богов Хаоса и остановить войну. Однако, эксперимент не могут завершить. На Землю из потустороннего мира смог проникнуть гость с того света – Хелбой.

"Хелбой" 2019: смотрите трейлер онлайн

Серия фильмов "Падение"

"Падение Олимпа" 2013 год;

"Падение Лондона" 2016 год;

"Падение ангела" 2019 год.

: боевик, триллер: Джерард Батлер, Морган Фримен, Дилан Макдермотт, Рик Юн и другие​

Майк Беннинг уже не в рядах полиции, но так складываются обстоятельства, что он еще раз должен защитить президента США, а в последней части и стать главным подозреваемым в покушении на него. Как развивались события – смотрите во франшизе. Обещаем, фильм оставит только положительные впечатления.

"Падение ангела" 2019: смотрите трейлер