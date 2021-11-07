Одна из независимых компаний Голливуда, которая специализируется на разработке полнометражных фильмов, попробует себя в новом формате. Создавать сериалы Millennium планирует по мотивам оригинального контента.
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В интервью The Hollywood Reporter Гринштейн рассказал, что компания прежде всего поэкспериментирует с франшизами.
Для телерынка я планирую сфокусироваться на нашей интеллектуальной собственности и создать сериал по мотивам "Рэмбо", "Неудержимых" и "Падения". Мы думаем насчет сериала по сюжету "Хэлбоя". В общем много возможностей.
Пока что проекты есть на начальной стадии проработки. Гринштейн не рассказал ни о возможных сюжетах таких сериалов, ни о перспективах их выпуска в ближайшее время.
Серия фильмов "Рэмбо"
- "Рэмбо: Первая кровь" 1982 год;
- "Рэмбо 2" 1985 год;
- "Рэмбо 3" 1988 год;
- "Рэмбо 4" 2008 год;
- "Рэмбо: последняя кровь" 2019 год.
Фильм создан по одноименному роману Дэвида Морела. Главный герой – Джон Рэмбо, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне. Персонаж не может равнодушно относиться к несправедливости и превращается в одинокого мстителя, который ловко использует полученный военный опыт, собственную силу и свои почти сверхчеловеческие способности.
"Рэмбо: Последняя кровь" 2019: смотрите трейлер к фильму
Серия фильмов "Неудержимых"
- "Неудержимые" 2010 год;
- "Неудержимые 2" 2012 год;
- "Неудержимые 3" 2014 год.
Пяти наемникам дают задание – уничтожить местного диктатора. Однако, об их защите никто не позаботился. Каждый раз они сталкиваются со злом; как актерам придется обманывать смерть – смотрите в захватывающих фильмах.
"Неудержимые 3" 2014: смотрите трейлер к фильму
Серия фильмов "Хелбоя"
- "Хелбой" 2004 год;
- "Хелбой: Золотая армия" 2008 год;
- "Хелбой" 2019 год.
События картины изображают во время Второй мировой войны. Ученым в Шотландии придется вызвать из небытия Демона Ада, который должен помочь разбудить Древних Богов Хаоса и остановить войну. Однако, эксперимент не могут завершить. На Землю из потустороннего мира смог проникнуть гость с того света – Хелбой.
"Хелбой" 2019: смотрите трейлер онлайн
Серия фильмов "Падение"
- "Падение Олимпа" 2013 год;
- "Падение Лондона" 2016 год;
- "Падение ангела" 2019 год.
Майк Беннинг уже не в рядах полиции, но так складываются обстоятельства, что он еще раз должен защитить президента США, а в последней части и стать главным подозреваемым в покушении на него. Как развивались события – смотрите во франшизе. Обещаем, фильм оставит только положительные впечатления.
"Падение ангела" 2019: смотрите трейлер