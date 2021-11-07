Одна з незалежних компаній Голлівуду, яка спеціалізується на розробці повнометражних фільмів, спробує себе у новому форматі. Створювати серіали Millennium планує за мотивами оригінального контенту.

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В інтерв’ю The Hollywood Reporter Ґрінштейн розповів, що компанія насамперед поекспериментує з франшизами.

Для телеринку я планую сфокусуватися на нашій інтелектуальній власності та створити серіали за мотивами "Рембо", "Нестримних" та "Падіння". Ми думаємо щодо серіалу за сюжетом "Гелбоя". Загалом багато можливостей. Джеффрі Ґрінштейн президент Millennium Media

Поки що проєкти є на початковій стадії опрацювання. Ґрінштейн не розказав ні про можливі сюжети таких серіалів, ні про перспективи їх випуску найближчим часом.

Серія фільмів "Рембо"

"Рембо: Перша кров" 1982 рік;

"Рембо 2" 1985 рік;

"Рембо 3" 1988 рік;

"Рембо 4" 2008 рік;

"Рембо: Остання кров" 2019 рік.

Жанр: бойовик, драма, трилер

У ролях: Сильвест Сталлоне, Річард Кренна, Браян Деннегі, Джулія Ніксон та інші

Фільм створений за однойменним романом Девида Морела. Головний герой – Джон Рембо, роль якого виконав Сильвест Сталлоне. Персонаж не може байдуже ставитися до несправедливості й перетворюється на самотнього месника, який вправно використовує здобутий військовий досвід, власну силу та свої майже надлюдські здібності.

"Рембо: Остання кров" 2019: дивіться трейлер до фільму

Серія фільмів "Нестримних"

"Нестримні" 2010 рік;

"Нестримні 2" 2012 рік;

"Нестримні 3" 2014 рік.

Жанр: бойовик, пригодницький

У ролях: Сільвестер Сталлоне, Джейсон Стейтем, Джет Лі, Дольф Лундгрен та інші

П’ять найманцям дають завдання – знищити місцевого диктатора. Однак, про їхній захист ніхто не потурбувався. Кожного разу вони стикаються зі злом; як акторам доведеться обдурювати смерть – дивіться у захопливих фільмах.

"Нестримні 3" 2014: дивіться трейлер до фільму

Серія фільмів "Гелбоя"

"Гелбой" 2004 рік;

"Гелбой: Золота армія" 2008 рік;

"Гелбой" 2019 рік.

Жанр: фентезі, супергеройський, хорор

У ролях: Рон Перлман, Сельма Блер, Руперт Еванс, Джон Гьерт та інші ​

Події картини зображають під час Другої світової війни. Вченим у Шотландії доведеться викликати з небуття Демона Пекла, який має допомогти розбудити Древніх Богів Хаосу і зупинити війну. Однак, експеримент не можуть завершити. На Землю з потойбічного світу зміг проникнути гість з того світу – Гелбой.

"Гелбой" 2019: дивіться трейлер онлайн

Серія фільмів "Падіння"

"Падіння Олімпу" 2013 рік;

"Падіння Лондона" 2016 рік;

"Падіння Янгола" 2019 рік.

Жанр: бойовик, трилер

У ролях: Джерард Батлер, Морган Фрімен, Ділан Макдермотт, Рік Юн та інші​

Майк Беннінг вже не в лавах поліції, але так складаються обставини, що він ще раз мусить захистити президента США, а в останній частині й стати головним підозрюваним у замаху на нього. Як розвивалися події – дивіться у франшизі. Обіцяємо, фільм залишить лише позитивні враження.

"Падіння янгола" 2019: дивіться трейлер