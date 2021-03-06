Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал на основе фильма "Терминатор". Мы увидим не только новый взгляд на культового персонажа, но и несколько измененный сюжет.

Шоураннером проекта выступит Мэттсон Томлин, который работал для Netflix над Project Power. Зато над визуальной частью работать студия Production IG, работу которой вы можете увидеть в аниме "Призрак в доспехах".

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Мэттсон Томлин заявил, что собирается "разрушить условности, перевернуть ожидания и проявить смелость" в работе над аниме-сериалом о Терминаторе.

Между тем Netflix продолжает инвестировать в аниме-семгент. В начале февраля стриминговый сервис анонсировал уже несколько таких проектов, в частности анимационный сериал по игре Dota 2.

Фильм "Терминатор": сюжет

Трудно найти человека, который не смотрел "Терминатора". Сейчас франшиза насчитывает аж 6 частей. Хотя самыми популярными и действительно культовыми стали первых 2 фильма, которые вышли еще в 1984 и 1991 году.

"Терминатор" – это серия фантастических художественных фильмов, которая рассказывает историю вымышленного конфликта между компьютерной сетью с искусственным интеллектом "Skynet" и остальным человечеством, которое защищает Движения сопротивления.