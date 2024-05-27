Главную награду получил фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера. В статье вы найдете полный список победителей 2024 года.

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Победители Каннского кинофестиваля-2024

Победителей объявили на официальной странице Каннского кинофестиваля в соцсети Х. Полный список выглядит так:

Золотая пальмовая ветвь – "Анора", режиссер Шон Бейкер.

Гран-при – "Все, что представляем как свет", режиссер Паял Кападиа.

Приз за режиссуру – Мигель Гомес, "Гранд-тур".

Приз за сценарий – "Субстанция", режиссер Кароли Фаржеа.

Приз за лучшую женскую роль – Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон за роли в фильме "Эмилия Перес".

Приз за лучшую мужскую роль – Джесси Племонс за роль в фильме "Виды доброты".

Приз жюри – "Эмилия Перес", режиссер Жак Одияр.

Специальный приз жюри – "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.

"Особый взгляд" – "Черный пес", режиссер Гуань Ху.

Лучший короткометражный фильм – "Человек, который не мог молчать", режиссер Небойша Слиепчевич.

"Золотая камера" за лучший дебют – лента "Арманд" (Норвегия, Нидерланды).

Каннский кинофестиваль: что известно о фильме-победителе

Главную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", получил фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора".

По сюжету, стриптизерша из Бруклина выходит замуж за сына российского олигарха. Однако родители мужчины категорически не одобряют этот брак и приезжают в Нью-Йорк, чтобы развести пару.

Фильм "Анора" стал победителем: смотрите видео

Главную роль в фильме исполнила американская актриса Майки Мэдисон. Роль сына олигарха сыграл российский актер Юрий Борисов, известный своей работой в российском пропагандистском фильме "Калашников", который снимался на временно оккупированном Крыму.

Грета Гервиг высоко оценила фильм за ощущение классического кино, отметив, что лента напоминает работы Эрнста Любича или Говарда Хоукса и развивается в неожиданных направлениях.