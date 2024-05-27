Головну нагороду отримав фільм "Анора" режисера Шона Бейкера. У статті ви знайдете повний список переможців 2024 року.
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Переможці Каннського кінофестивалю-2024
Переможців оголосили на офіційній сторінці Каннського кінофестивалю у соцмережі Х. Повний список виглядає так:
- Золота пальмова гілка – "Анора", режисер Шон Бейкер.
- Гран-прі – "Все, що уявляємо як світло", режисер Паял Кападіа.
- Приз за режисуру – Мігель Гомес, "Гранд-тур".
- Приз за сценарій – "Субстанція", режисер Каролі Фаржеа.
- Приз за найкращу жіночу роль – Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон за ролі у фільмі "Емілія Перес".
- Приз за найкращу чоловічу роль – Джессі Племонс за роль у фільмі "Види доброти".
- Приз журі – "Емілія Перес", режисер Жак Одіяр.
- Спеціальний приз журі – "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.
- "Особливий погляд" – "Чорний пес", режисер Гуань Ху.
- Найкращий короткометражний фільм – "Чоловік, який не міг мовчати", режисер Небойша Слієпчевіч.
- "Золота камера" за найкращий дебют – стрічка "Арманд" (Норвегія, Нідерланди).
Каннський кінофестиваль: що відомо про фільм-переможця
Головну нагороду фестивалю, "Золоту пальмову гілку", отримав фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора".
За сюжетом, стриптизерка з Брукліну виходить заміж за сина російського олігарха. Проте батьки чоловіка категорично не схвалюють цей шлюб і приїжджають до Нью-Йорка, щоб розлучити пару.
Фільм "Анора" став переможцем: дивіться відео
Головну роль у фільмі виконала американська акторка Майкі Медісон. Роль сина олігарха зіграв російський актор Юрій Борисов, відомий своєю роботою у російському пропагандистському фільмі "Калашников", який знімався на тимчасово окупованому Криму.
Ґрета Ґервіґ високо оцінила фільм за відчуття класичного кіно, зазначивши, що стрічка нагадує роботи Ернста Любича або Говарда Гоукса і розвивається в несподіваних напрямках.