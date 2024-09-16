Отгремела церемония награждения премии Эмми-2024: список победителей
Источник:сайт Эмми
В ночь с 15 на 16 сентября состоялась 76-я церемония награждения Эмми, ставшая знаковым событием для мира телевидения. Наконец киноманам стало известно, какие ленты 2024 года получили больше всего статуэток.
В материале Кино 24 вы узнаете имена тех, кто получил признание и попал в список лучших. Смотрите список победителей и узнайте, какие сериалы стали абсолютными фаворитами этого года.
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Состоялась церемония награждения Эмми: список победителей
- Лучший драматический сериал – "Сегун";
Заметим, "Сегун", где рассказывается об английском моряке в Японии, получил рекордные 18 статуэток, установив новый рекорд по количеству побед в одном сезоне.
"Сегун": смотрите трейлер онлайн
- Лучший комедийный сериал – "Хитрости";
"Хитрости": смотрите трейлер онлайн
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, "Сегун";
- Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Сегун";
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
"Медведь": смотрите трейлер онлайн
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап, "Утреннее шоу";
"Утреннее шоу": смотрите трейлер онлайн
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики, "Корона";
"Корона": смотрите трейлер онлайн
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь";
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Лиза Колон-Зайас, "Медведь";
- Лучший мини-сериал – "Оленька";
"Оленька": смотрите трейлер онлайн
- Лучшая актриса в мини-сериале – Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна";
"Настоящий детектив: Ночная страна": смотрите трейлер онлайн
- Лучший актер в мини-сериале – Ричард Хэдд, "Оленя".
Церемония вручения Эмми: что известно
Премия Эмми – одна из самых престижных наград в мире телевидения, которая отмечает выдающиеся достижения в телевизионной индустрии. Вот несколько ключевых моментов об этой премии:
- История: Премия Эмми была учреждена в 1949 году Американской академией телевидения. Первая церемония награждения состоялась в 1949 году в Лос-Анджелесе.
- Категории: Награды присуждаются в различных категориях, включая лучший драматический и комедийный сериал, лучшие актеры и актрисы, режиссеры, сценаристы и другие. Существуют также специальные категории для телевизионных фильмов и мини-сериалов.
- Церемония: Ежегодная церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе. Она обычно проходит в сентябре и транслируется по телевидению.
- Трофей: Победители получают статуэтку в форме мужской фигуры с антенной, которая символизирует радио и телевидение.
- Влияние: Премия Эмми имеет большое влияние на карьеры актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров, а также на популярность телешоу.