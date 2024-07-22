Во время мероприятия международное жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели киноиндустрии, объявило победителей этого года. Фильмы, получившие награды, были признаны лучшими по разным категориям
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Одесский кинофестиваль объявил победителей: список лучших
Национальная конкурсная программа:
- Лучший украинский полнометражный игровой фильм – "Серые пчелы", реж. Дмитрий Моисеев
- Лучший украинский полнометражный документальный фильм – "Гляделов", реж. Ксения Кравцова
- Специальная награда за лучшую режиссуру – "Кислородная станция", реж. Иван Тимченко
- Специальная награда – "Яса", реж. Сергей Маслобойщиков
- Приз за лучшую песню к фильму от "Радио Сильпо" и Mastercard – "Кислородная станция" Ивана Тимченко
Международная европейская конкурсная программа:
- Лучший европейский фильм – "Почти ничего", реж. Гжегож Дембовский
- Специальная награда – "Секс", реж. Даг Йохан Хаугерюд
- Специальная награда – "Черничные мечты", реж. Элене Микаберидзе
Приз FIPRESCI – Евгений Мазуренко за фильм-дебют "Свирель Перуна".
Как известно, в 2024 году Одесский международный кинофестиваль, который обычно проводился в Одессе, перенесли в Киев из-за полномасштабной войны. Несмотря на смену локации, фестиваль сохранил свою атмосферу и собрал много кинолюбителей и профессионалов индустрии, которые приехали, чтобы насладиться качественным кино и поддержать украинское киноискусство в это сложное время.