Первая победа Украины и триумф Билли Айлиш: в Лос-Анджелесе объявили победителей Оскара-2024

В ночь с 10 на 11 марта самые известные люди киноиндустрии собрались в Лос-Анджелесе, чтобы узнать имена победителей 96-й премии Оскар. Абсолютным триумфатором этого вечера стал фильм "Оппенгеймер".

А певица Билли Айлиш забрала статуэтку за лучшую песню к фильму. На сцене Оскара выступил и украинский режиссер Мстислав Чернов, работа которого победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Не пропустите Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Церемония награждения состоялась в Dolby Theatre, который расположен в Лос-Анджелесе. Второй год подряд у украинцев была уникальная возможность смотреть прямой эфир на Супильне Культура, поскольку телеканал получил эксклюзивное право на трансляцию. Полный список победителей во всех номинациях – узнавайте далее на Кино 24.

Победители Оскара-2024

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

Лучший актер – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Бедные-несчастные"

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший режиссер – Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Лучший международный художественный фильм – "Зона интереса"

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Последняя мастерская"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Мальчик и цапля"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчасные"

Лучшие визуальные эффекты – "Годзилла: Минус один"

Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"

Лучший звук – "Зона интереса"

Лучшая музыка (оригинальная партитура) – "Оппенгеймер"

Лучшая музыка (оригинальная песня) – What Was I Made For? ("Барби")

Лучший монтаж фильма – "Оппенгеймер"

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

Лучший грим – "Бедные-несчасные"

Лучший дизайн костюма – "Бедные-несчастные".