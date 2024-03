Перша перемога України й тріумф Біллі Айліш: у Лос-Анджелесі оголосили переможців Оскара-2024

У ніч з 10 на 11 березня найвідоміші люди кіноіндустрії зібралися в Лос-Анджелесі, щоб дізнатися імена переможців 96-ї премії Оскар. Абсолютним тріумфатором цього вечора став фільм "Оппенгеймер".

А співачка Біллі Айліш забрала статуетку за найкращу пісню до фільму. На сцені Оскара виступив й український режисер Мстислав Чернов, робота якого перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм".

Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre, що розташований у Лос-Анджелесі. Другий рік поспіль в українців була унікальна можливість дивитися прямий ефір на Суспільне Культура, оскільки телеканал отримав ексклюзивне право на трансляцію. Повний список переможців у всіх номінаціях – дізнавайтеся далі на Кіно 24.

Переможці Оскара-2024

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

Найкращий актор – Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Найкраща акторка – Емма Стоун, "Бідолашні створіння"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Найкраща акторка другого плану – Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Найкращий режисер – Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий міжнародний художній фільм – "Зона інтересу"

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Найкращий документальний короткометражний фільм – "Остання майстерня"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Хлопчик і чапля"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкраща робота художника-постановника – "Бідолашні створіння"

Найкращі візуальні ефекти – "Годзілла: Мінус один"

Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"

Найкращий звук – "Зона інтересу"

Найкраща музика (оригінальна партитура) – "Оппенгеймер"

Найкраща музика (оригінальна пісня) – What Was I Made For? ("Барбі")

Найкращий монтаж фільму – "Оппенгеймер"

Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"

Найкращий грим – "Бідолашні створіння"

Найкращий дизайн костюма – "Бідолашні створіння"