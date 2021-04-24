В канун вручения Оскара в Голливуде объявили худшие фильмы года. Какие ленты и актеры стали лауреатами Золотой малины 2021 – узнавайте в материале.

Имена победителей позорной премии объявили 24 апреля 2021 года. Ежегодно организаторы Золотой малины устраивают виртуальную церемонию, ведь ни один представитель Голливуда не хотел бы лично забирать эту награду.

Кто претендовал на премию Худшие фильмы года: какие ленты стали номинантами Золотой малины-2021

Интересно, что в 2021 году на Золотую малину претендовали знаменитые актеры, которые считаются топовыми кинозвездами. В частности, Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй, Адам Сэндлер, Кейт Хадсон, Кэти Холмс и другие.

Бесспорными лидерами Золотой малины стали ленты "Абсолютный доказательство" и "Мьюзик". Именно эти проекты беспощадно критиковали киноэксперты и зрители, поэтому авторы фильмов получили заслуженные статуэтки.

Победители Золотой малины 2021:

Худший фильм – "Абсолютный доказательство"

Худший режиссер – Сиа "Мьюзик"

Худший актер – Майк Линделл ("Абсолютный доказательство")

Худшая актриса – Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Худшая актриса второго плана – Медди Зиглер ("Мьюзик")

Худший актер второго плана – Руди Джулиани ("Борат 2")

Худший сценарий – "365 дней"

Худший римейк или сиквел – "Дулитл"