В ночь на 5 апреля 2021 в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония награждения премиями SAG Awards. Какие ленты завоевали престижные премии Гильдии киноактеров – узнавайте в материале.

Из-за Пандемия коронавируса 27-ая церемония вручения SAG Awards 2021 прошла виртуально. К иноакторы, которые стали лауреатами премии, за несколько дней до мероприятия знали результаты голосования и держали эту информацию в строжайшем секрете. Запись премии состоялся также заблаговременно, что отнюдь не повлияло на атмосферу, ведь зрители с восторгом наблюдали за действом.

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Особое внимание привлекла номинация Лучший актер, в которой посмертно наградили Чедвика Боузмана. Поскольку SAG Awards называют "репетицией Оскара", в СМИ заговорили, что "Ма Рейни: Мать блюза" имеет немалые шансы на самую престижную награду Голливуда.

SAG Awards 2021: список победителей

Лучший актерский состав – "Суд над чикагской семеркой"

Лучшая мужская роль – Чедвик Боузман "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучшая женская роль – Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший актерский состав в драматическом сериале – "Корона"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джейсон Бейтман "Озарк"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон "Корона"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара "Шиттс Крик"

Лучшая женская роль в минисериале – Аня Тейлор-Джой "Ход королевы"

Лучшая мужская роль в минисериале – Марк Руффало "Я знаю, что это правда"

Лучшая работа каскадеров в кинофильме – "Чудо-женщина 1987"