SAG Awards 2021: победители престижной премии Голливуда
В ночь на 5 апреля 2021 в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония награждения премиями SAG Awards. Какие ленты завоевали престижные премии Гильдии киноактеров – узнавайте в материале.
Источник:People
Из-за Пандемия коронавируса 27-ая церемония вручения SAG Awards 2021 прошла виртуально. Киноакторы, которые стали лауреатами премии, за несколько дней до мероприятия знали результаты голосования и держали эту информацию в строжайшем секрете. Запись премии состоялся также заблаговременно, что отнюдь не повлияло на атмосферу, ведь зрители с восторгом наблюдали за действом.
Стоит знать Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду
Особое внимание привлекла номинация Лучший актер, в которой посмертно наградили Чедвика Боузмана. Поскольку SAG Awards называют "репетицией Оскара", в СМИ заговорили, что "Ма Рейни: Мать блюза" имеет немалые шансы на самую престижную награду Голливуда.
SAG Awards 2021: список победителей
Лучший актерский состав – "Суд над чикагской семеркой"
Лучшая мужская роль – Чедвик Боузман "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучшая женская роль – Виола Дэвис "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучший актерский состав в драматическом сериале – "Корона"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джейсон Бейтман "Озарк"
Лучшая женская роль в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон "Корона"
Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара "Шиттс Крик"
Лучшая женская роль в минисериале – Аня Тейлор-Джой "Ход королевы"
Лучшая мужская роль в минисериале – Марк Руффало "Я знаю, что это правда"
Лучшая работа каскадеров в кинофильме – "Чудо-женщина 1987"
Лучшая работа каскадеров в комедийном или драматическом сериале – "Мандалорець"
Поделиться новостью