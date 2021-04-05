У ніч на 5 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі відбулась урочиста церемонія нагородження преміями SAG Awards. Які стрічки вибороли престижні премії Гільдії кіноакторів – дізнавайтесь у матеріалі.

Через пандемію коронавірусу 27-а церемонія вручення SAG Awards 2021 пройшла віртуально. Кіноактори, які стали лауреатами премії, дистанційно виходили на зв'язок з представниками Гільдії кіноакторів та завдяки онлайн-трансляції дізнавались імена переможців.

Варто знати Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

Особливу увагу привернула номінація Найкращий актор, в якій посмертно нагородили Чедвіка Боузмана. Оскільки SAG Awards називають "репетицією Оскара", у ЗМІ заговорили, що "Ма Рейні:Мати блюзу" має чималі шанси на найпрестижнішу нагороду Голлівуду.

SAG Awards 2021: список переможців

Найкращий акторський склад – "Суд над чиказькою сімкою"

Найкраща чоловіча роль – Чедвік Боузман "Ма Рейні: Мати блюзу"

Найкраща жіноча роль – Віола Девіс "Ма Рейні: Мати блюзу"

Найкращий акторський склад в драматичному серіалі – "Корона"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман "Озарк"

Найкраща жіноча роль в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон "Корона"

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара "Шіттс Крік"

Найкраща жіноча роль в мінісеріалі – Аня Тейлор-Джой "Хід королеви"

Найкраща чоловіча роль в мінісеріалі – Марк Руффало "Я знаю, що це правда"

Найкраща робота каскадерів в кінофільмі – "Диво-жінка 1987"

Найкраща робота каскадерів в комедійному або драматичному серіалі – "Мандалорець"