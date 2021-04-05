Десятки топових акторів Голлівуду долучились до віртуальної премії SAG Awards 2021. І хоч церемонія пройшла онлайн, червона доріжка, влаштована кінозірками у своїх маєтках, вразила елегантними та витонченими вбраннями.

Церемонія SAG Awards 2021 відгриміла у ніч на 5 квітня. Захід повністю перенесли у віртуальний формат, тому актори змушені були влаштовувати дефіле і фотосесії на подвір'ях своїх елітних будинків. Та від цього своєрідна червона доріжка стала тільки яскравішою, адже кожен актор поділився у мережі ефектним та елегантним вбранням.

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До церемонії SAG Awards всі готувались завчасно, відтак глядачі могли побачити кінозірок у кутюрних вбраннях, які вражали стилем. Зокрема, гостями SAG Awards 2021 були Ніколь Кідман, Джаред Лето, Джилліан Андерсон, Керрі Вашингтон, Реге Пейдж, Кейлі Куоко та інші представники кіноіндустрії. Які вбрання були найефектнішими – дивіться у фотодобірці.

Ніколь Кідман

Актриса Ніколь Кідман заворожила мережу елегантною сукнею з різнокольоровою вишивкою. Вечірнє вбрання кіноактриса обрала з колекції Giorgio Armani. Хвилясте волосся, прикраси і денний макіяж доповнили образ красуні.

Ель Фаннінг

Зірка серіалу "Велика" Ель Фаннінг постала на SAG Awards 2021 у штанному костюмі від Gucci.

Ніколас Голт

Колега Ель Фаннінг по серіалу також вразив своїм образом. Ніколас Голт підібрав спортивне трендове вбрання від Celine.

Кейлі Куоко

Розкішна Кейлі Куоко красувалась на премії у рожевій сукні від бренду Prabal Gurung. Позувала актриса поряд з басейном, що виглядало ефектно в кадрі.

Керрі Вашингтон

Водночас Керрі Вашингтон обрала блискуче ретро-вбрання. Сукню красуня обрала у колекції Etro.

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Джаред Лето

Актори також вражали яскравими виходами на SAG Awards 2021. Так, Джаред Лето обрав фіолетовий костюм від Gucci.

Реге Пейдж

Зірка "Бріджертонів" Реге Пейдж викликав захват своєю появою на премії в елегантному костюмі Louis Vuitton.

Джилліан Андерсон

Зірка серіалу "Корона" Джилліан Андерсон приголомшила витонченою червоною сукнею Dolce&Gabbana.

Ванесса Кірбі

Красуня Ванесса Кірбі перед Оскаром не пропускає кінопремії. На SAG Awards 2021 актриса постала у чорній сукні Givenchy зі срібним декором у зоні декольте.

Емі Адамс

Водночас Емі Адамс обрала для виходу класичну чорну сукню, яка приголомшливо виглядала у поєднанні з хвилястим волоссям актриси.

Кері Малліган

Актриса Кері Малліган обрала сукню Prada з особливим кроєм.

Віола Девіс

Завершити добірку найефектніших образів SAG Awards ми вирішили яскравим виходом Віоли Девіс. Актриса з'явилась у розкішній салатовій сукні від Louis Vuitton.