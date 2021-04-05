Десятки топовых актеров Голливуда присоединились к виртуальной премии SAG Awards 2021. И хотя церемония прошла онлайн, красная дорожка, устроенная кинозвездами в своих имениях, поразила элегантными и изящными нарядами.

Церемония SAG Awards 2021 отгремела в ночь на 5 апреля. Мероприятие полностью перенесли в виртуальный формат, поэтому актеры вынуждены были устраивать дефиле и фотосессии во дворах своих элитных домов. Но от этого своеобразная красная дорожка стала только ярче, ведь каждый актер поделился в сети эффектным и элегантным нарядом.

Важно SAG Awards 2021: победители престижной премии Голливуда

К церемонии SAG Awards все готовились заранее, поэтому зрители могли увидеть кинозвезд в кутюрных нарядах, которые поражали стилем. В частности, гостями SAG Awards 2021 были Николь Кидман, Джаред Лето, Джиллиан Андерсон, Керри Вашингтон, Реге Пейдж, Кейли Куоко и другие представители киноиндустрии. Какие наряды были самые эффектные – смотрите в фотоподборке.

Николь Кидман

Актриса Николь Кидман заворожила сеть элегантным платьем с разноцветной вышивкой. Вечерний наряд киноактриса выбрала из коллекции Giorgio Armani. Волнистые волосы, украшения и дневной макияж дополнили образ красавицы.

Эль Фаннинг

Звезда сериала "Великая" Эль Фаннинг появилась на SAG Awards 2021 в брючном костюме от Gucci.

Николас Холт

Коллега Эль Фаннинг по сериалу также поразил своим образом. Николас Холт подобрал спортивное трендовая одежда от Celine.

Кейли Куоко

Роскошная Кейли Куоко красовалась на премии в розовом платье от бренда Prabal Gurung. Позировала актриса рядом с бассейном, что выглядело эффектно в кадре.

Кери Вашингтон

В то же время Кери Вашингтон выбрала блестящее ретро-наряды. Платье красавица выбрала в коллекции Etro.

Стоит знать Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

Джаред Лето

Актеры также поражали яркими выходами на SAG Awards 2021. Так, Джаред Лето выбрал фиолетовый костюм от Gucci.

Страница регги

Звезда "Бриджертонов" Реге Пейдж вызвал восторг своим появлением на премии в элегантном костюме Louis Vuitton.

Джиллиан Андерсон

Звезда сериала "Корона" Джиллиан Андерсон потрясла утонченной красным платьем Dolce & Gabbana.

Ванесса Кирби

Красавица Ванесса Кирби перед Оскаром не пропускает кинопремии. На SAG Awards 2021 актриса появилась в черном платье Givenchy с серебряным декором в зоне декольте.

Эми Адамс

В то же время Эми Адамс выбрала для выхода классическое черное платье, которое потрясающе выглядело в сочетании с волнистыми волосами актрисы.

Назад к Маллигану

Актриса Кэри Маллиган выбрала платье Prada с особым кроем.

Виола Дэвис