Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса происходило в Beverly Hilton в Калифорнии. Золотой глобус получили лучшие ленты и их авторы, которые не сдерживали своих эмоций от награды.
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Список победителей Золотого глобуса-2022 поделен на две основные группы – категорий "Кино" и "Телевидение".
Победители Золотого глобуса-2022: полный список
Категория "Кино"
Лучший фильм (драма)
"В руках пса"
Лучшая комедия или мюзикл
"Вестсайдская история"
Лучший режиссер
Джейн Кэмпион, "В руках пса"
Лучший сценарий
Кеннет Брана, "Белфаст"
Лучшая актриса (драма)
Николь Кидман, "Быть Рикардо"
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"
Лучшая актриса второго плана в киноленте
Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история"
Лучший актер (драма)
Уилл Смит, "Король Ричард"
Лучший актер в комедии или мюзикле
Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"
Лучший актер второго плана в киноленте
Коди Смит-Макфи, "В руках пса"
Лучший фильм не на английском языке
"Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучшая музыка
"Дюна", Ханс Циммер
Лучшая песня
No Time to Die (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать"
Лучший анимационный фильм
"Энканто"
Категория "Телевидение"
Лучший телефильм или мини-сериал
"Подземная железная дорога"
Лучший комедийный сериал
"Хитрости"
Лучшая актриса драматического сериала
Эмджей Родригез, "Поза"
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт, "Хитрости"
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"
Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале
Сара Снук, "Наследники"
Лучший актер драматического сериала
Джереми Стронг, "Наследники"
Лучший актер в комедийном сериале
Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Майкл Китон, "Ломка"
Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале
О Ён Су, "Игра в кальмара"