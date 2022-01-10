Традиційно оголошення результатів Золотого глобуса відбувалося у Beverly Hilton, що в Каліфорнії. Золотий глобус отримали найкращі стрічки та їхні автори, які не стримували своїх емоцій від нагороди.

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Список переможців Золотого глобуса-2022 поділений на дві основні групи – категорій "Кіно" та "Телебачення".

Переможці Золотого глобуса-2022: повний список

Категорія "Кіно"

Найкращий фільм (драма)

"У руках пса"

Найкраща комедія або мюзикл

"Вестсайдська історія"

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Найкращий режисер

Джейн Кемпіон, "У руках пса"

Найкращий сценарій

Кеннат Брана, "Белфаст"

Найкраща акторка (драма)

Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"

Найкраща акторка в комедії або мюзиклі

Рейчел Зеглер, "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка другого плану у кінострічці

Аріана ДеБоуз, "Вестсайдська історія"

Найкращий актор (драма)

Вілл Сміт, "Король Річард"

Найкращий актор у комедії або мюзиклі

Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!"

Найкращий актор другого плану у кінострічці

Коді Сміт-МакФі, "У руках пса"

Найкращий фільм не англійською мовою

"Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

Найкраща музика

"Дюна", Ганс Циммер

Найкраща пісня

No Time to Die (Біллі Айліш та Фіннеас О’Коннелл), "007: Не час помирати"

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто"

Категорія "Телебачення"

Найкращий телефільм або мінісеріал

"Підземна залізниця"

Найкращий комедійний серіал

"Хитрощі"

Найкраща акторка драматичного серіалу

Емджей Родрігез, "Поза"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкраща акторка у телефільмі або мінісеріалі

Кейт Вінслет, "Мейр з Істтауна"

Найкраща акторка другого плану в телефільмі або мінісеріалі

Сара Снук, "Спадщина"

Найкращий актор драматичного серіалу

Джеремі Стронг, "Спадщина"

Найкращий актор у комедійному серіалі

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкращий актор у телефільмі або мінісеріалі

Майкл Кітон, "Ломка"

Найкращий актор другого плану в телефільмі або мінісеріалі

О Йон Су, "Гра в кальмара"