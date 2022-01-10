Победители Золотого глобуса-2022: какие ленты стали лауреатами престижной премии
Источник:24 канал
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала победителей Золотого глобуса-2022 в ночь с 9 на 10 января. Церемония премии порадовала результатами. Какие ленты стали лауреатами – узнавайте в материале.
Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса происходило в Beverly Hilton в Калифорнии. Золотой глобус получили лучшие ленты и их авторы, которые не сдерживали своих эмоций от награды.
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Список победителей Золотого глобуса-2022 поделен на две основные группы – категорий "Кино" и "Телевидение".
Победители Золотого глобуса-2022: полный список
Категория "Кино"
Лучший фильм (драма)
"В руках пса"
Лучшая комедия или мюзикл
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Лучший режиссер
Джейн Кэмпион, "В руках пса"
Лучший сценарий
Кеннет Брана, "Белфаст"
Лучшая актриса (драма)
Николь Кидман, "Быть Рикардо"
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"
Лучшая актриса второго плана в киноленте
Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история"
Лучший актер (драма)
Уилл Смит, "Король Ричард"
Лучший актер в комедии или мюзикле
Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"
Лучший актер второго плана в киноленте
Коди Смит-Макфи, "В руках пса"
Лучший фильм не на английском языке
"Сядь за руль моей машины" (Япония)
Лучшая музыка
"Дюна", Ханс Циммер
Лучшая песня
No Time to Die (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать"
Лучший анимационный фильм
"Энканто"
Категория "Телевидение"
Лучший телефильм или мини-сериал
"Подземная железная дорога"
Лучший комедийный сериал
"Хитрости"
Лучшая актриса драматического сериала
Эмджей Родригез, "Поза"
Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт, "Хитрости"
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"
Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале
Сара Снук, "Наследники"
Лучший актер драматического сериала
Джереми Стронг, "Наследники"
Лучший актер в комедийном сериале
Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Майкл Китон, "Ломка"
Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале
О Ён Су, "Игра в кальмара"