Победители Золотого глобуса-2022: какие ленты стали лауреатами престижной премии

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала победителей Золотого глобуса-2022 в ночь с 9 на 10 января. Церемония премии порадовала результатами. Какие ленты стали лауреатами – узнавайте в материале.

Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса происходило в Beverly Hilton в Калифорнии. Золотой глобус получили лучшие ленты и их авторы, которые не сдерживали своих эмоций от награды.

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Список победителей Золотого глобуса-2022 поделен на две основные группы – категорий "Кино" и "Телевидение".

Победители Золотого глобуса-2022: полный список

Категория "Кино"

Лучший фильм (драма)

"В руках пса"

Лучшая комедия или мюзикл

"Вестсайдская история"

Лучший режиссер

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Джейн Кэмпион, "В руках пса"

Лучший сценарий

Кеннет Брана, "Белфаст"

Лучшая актриса (драма)

Николь Кидман, "Быть Рикардо"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Лучшая актриса второго плана в киноленте

Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история"

Лучший актер (драма)

Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"

Лучший актер второго плана в киноленте

Коди Смит-Макфи, "В руках пса"

Лучший фильм не на английском языке

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучшая музыка

"Дюна", Ханс Циммер

Лучшая песня

No Time to Die (Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл), "007: Не время умирать"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

Категория "Телевидение"

Лучший телефильм или мини-сериал

"Подземная железная дорога"

Лучший комедийный сериал

"Хитрости"

Лучшая актриса драматического сериала

Эмджей Родригез, "Поза"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Джин Смарт, "Хитрости"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале

Сара Снук, "Наследники"

Лучший актер драматического сериала

Джереми Стронг, "Наследники"

Лучший актер в комедийном сериале

Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Майкл Китон, "Ломка"

Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале

О Ён Су, "Игра в кальмара"