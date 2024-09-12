Награждение победителей продолжалось в течение двух дней. В материале узнаете имена победителей и кто стал настоящим триумфатором этого года.

Рекомендуем "Я не вижу военных преступлений": украинцы взорвали сеть реакцией на фильм "Русские на войне"

Что известно о награждении

Особым событием стало вручение долгожданных статуэток лауреатам 2022 и 2023 годов. Из-за начала полномасштабной войны предыдущие церемонии проводились в онлайн-формате, поэтому нынешние победители смогли лично получить свои награды.

Триумфаторами VI и VII кинопремий "Золота дзиґа" стали два выдающихся фильма: лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и художественный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Обе кинокартины завоевали победы в 11 номинациях из 22 возможных, подчеркивая высокий уровень украинского кино.

Список победителей национальной кинопремии "Золота дзиґа"

  1. "Лучший игровой сериал" – "Перевозчица"
  2. "Лучший короткометражный документальный фильм" – "Чернобыль 22"
  3. "Лучший анимационный фильм" – "Мариуполь. Сто ночей"
  4. "Лучший короткометражный игровой фильм" – "Живая"
  5. "Лучший документальный фильм" – "20 дней в Мариуполе"
  6. "Лучшая женская роль второго плана" – Елена Мамчур ("Ля Палисиада")
  7. "Лучшие спецэффекты" – Алексей Кудима ("Ля Палисиада")
  8. "Лучшая мужская роль второго плана" – Алексей Гнатковский ("Довбуш")
  9. "Лучший монтаж" – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
  10. "Лучший звук" – Сергей Авдеев ("Ля Палисиада")
  11. "Лучшая песня" – "Черепаха Аха" автора музыки и слов Анны Чубач ("Ля Палисиада")
  12. "Лучший дизайн костюмов" – Гала Отенко и Мария Кюро ("Довбуш")
  13. "Лучшая музыка" – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш")
  14. "Лучший сценарий" – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
  15. "Лучшая работа художника-постановщика" – Юрий Григорович, Александра Дробот ("Довбуш")
  16. "Лучшая операторская работа" – Сергей Михальчук ("Довбуш")
  17. "Лучшая главная мужская роль" – Новруз Пашаев ("Ля Палисиада")
  18. "Лучший режиссер" – Филипп Сотниченко ("Ля Палисиада")
  19. "Лучший фильм" – "20 дней в Мариуполе"