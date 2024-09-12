Нагородження переможців тривало протягом двох днів. У матеріалі дізнаєтесь імена переможців та хто став справжнім тріумфатором цього року.

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Що відомо про нагородження

Особливою подією стало вручення довгоочікуваних статуеток лавреатам 2022 та 2023 років. Через початок повномасштабної війни попередні церемонії проводилися в онлайн-форматі, тож цьогорічні переможці змогли особисто отримати свої нагороди.

Тріумфаторами VI та VII кінопремій "Золота дзиґа" стали два видатні фільми: стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля" і художній фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Обидві кінокартини завоювали перемоги в 11 номінаціях з 22 можливих, підкреслюючи високий рівень українського кіно.

Список переможців національної кінопремії "Золота дзиґа"