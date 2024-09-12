"20 дней в Мариуполе" и другие: известны имена победителей национальной кинопремии "Золота дзиґа"

В Киеве состоялась торжественная церемония вручения национальной кинопремии "Золота дзиґа 2024". Мероприятие прошло в рамках Конференции Украинской киноакадемии, где участники обсуждали важные вопросы развития украинского кинематографа.

Награждение победителей продолжалось в течение двух дней. В материале узнаете имена победителей и кто стал настоящим триумфатором этого года.

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Что известно о награждении

Особым событием стало вручение долгожданных статуэток лауреатам 2022 и 2023 годов. Из-за начала полномасштабной войны предыдущие церемонии проводились в онлайн-формате, поэтому нынешние победители смогли лично получить свои награды.

Триумфаторами VI и VII кинопремий "Золота дзиґа" стали два выдающихся фильма: лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и художественный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Обе кинокартины завоевали победы в 11 номинациях из 22 возможных, подчеркивая высокий уровень украинского кино.

Список победителей национальной кинопремии "Золота дзиґа"