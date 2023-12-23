Многие из украинских фильмов также одержали победы на кинофестивалях. Поэтому 24 Канал подготовил для вас список лент, которые очень оценили жюри на международном уровне.

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Победы Украины на кинофестивалях 2023

Фильм "Навсегда-Навсегда" – победа на Film Festival Cottbus

Фильм от украинского режиссера Анны Бурячковой одержал победу в основном конкурсе международного кинофестиваля. По словам представителей Госкино, ее фильм "Навсегда-Навсегда" рассказывает о выносливости и любви, стыде и беззаботности, свободе и зависимости от собственного тела.

Международный кинофестиваль в Котбусе в этом году проходил с 7 по 12 ноября.

"У Палисиада" Филиппа Сотниченко стала лучшим фильмом кинофестиваля на Torino Film Festival

Специалисты высоко оценили фильм за "широкие возможности режиссерского выражения в построении сцен" и отметили, что режиссер продемонстрировал абсолютный уровень мастерства.

Сложный фильм, с большой режиссерской свободой в построении сцен, связанных между собой, находят свое автономное значение. Режиссер в своей первой работе демонстрирует абсолютное владение своими средствами,

– объяснили свое решение жюри.

"20 дней в Мариуполе" и "Памфир" стали победителями 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде

Фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о блокаде города и преступлениях россиян, был отмечен в категории "Standing Up", где соревнуются произведения, посвященные важным общественным событиям, активизму и борьбе за справедливость.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Памфир" был отмечен в номинации "Фильмы из Центральной и Восточной Европы", получив награду за свой вклад.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фотофобия" – победа на кинофестивале в Варшаве

Фильм "Фотофобия" был признан лучшим полнометражным документальным произведением на Варшавском кинофестивале.

"Фотофобия" представлен в словацко-чешско-украинской копродукции. Лента рассказывает об истории украинских семей, скрывавшихся в туннелях харьковского метро во время российских бомбардировок.

На 39-м Варшавском международном кинофестивале, состоявшемся с 5 по 15 октября 2023 года, было представлено девять украинских фильмов.