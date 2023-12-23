Чимало з українських фільмів також здобули перемоги на кінофестивалях. Тому 24 Канал підготував для вас список стрічок, які дуже оцінили журі на міжнародному рівні.

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Перемоги України на кінофестивалях 2023

Фільм "Назавжди-Назавжди" – перемога на Film Festival Cottbus

Фільм від української режисерки Анни Бурячкової здобув перемогу в основному конкурсі міжнародного кінофестивалю. За словами представників Держкіно, її фільм "Назавжди-Назавжди" розповідає про витривалість та кохання, стид та безтурботність, волю та залежність від власного тіла.

Міжнародний кінофестиваль в Котбусі цього року проходив з 7 до 12 листопада.

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Фахівці високо оцінили стрічку за "широкі можливості режисерського вираження в побудові сцен" та відзначили, що режисер продемонстрував абсолютний рівень майстерності.

Складний фільм, з великою режисерською свободою в побудові сцен, які, пов'язані між собою, знаходять своє автономне значення. Режисер у своїй першій роботі демонструє абсолютне володіння своїми засобами,

– пояснили своє рішення журі.

"20 днів у Маріуполі" та "Памфір" стали переможцями 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді

Фільм "20 днів у Маріуполі", що розповідає про блокаду міста та злочини росіян, був відзначений у категорії "Standing Up", де змагаються твори, присвячені важливим суспільним подіям, активізму та боротьбі за справедливість.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Памфір" був відзначений в номінації "Фільми з Центральної та Східної Європи", отримавши нагороду за свій внесок.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фотофобія" – перемога на кінофестивалі у Варшаві

Фільм "Фотофобія" був визнаний кращим повнометражним документальним твором на Варшавському кінофестивалі.

"Фотофобія" представлений у словацько-чесько-українській копродукції. Стрічка розповідає про історію українських родин, що ховались в тунелях харківського метро під час російських бомбардувань.

На 39-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, який відбувся з 5 по 15 жовтня 2023 року, було представлено дев'ять українських фільмів.