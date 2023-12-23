Лучшие творения украинских режиссеров: победы, которые одержала Украина на кинофестивалях в 2023 году

Несмотря на войну и сложные обстоятельства в Украине, кинематограф продолжает совершенствоваться. Украинские режиссеры с каждым разом все больше могут поражать зрителей и международное сообщество своими работами.

Многие из украинских фильмов также одержали победы на кинофестивалях. Поэтому 24 Канал подготовил для вас список лент, которые очень оценили жюри на международном уровне.

Смотрите также Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

Победы Украины на кинофестивалях 2023

Фильм "Навсегда-Навсегда" – победа на Film Festival Cottbus

Фильм от украинского режиссера Анны Бурячковой одержал победу в основном конкурсе международного кинофестиваля. По словам представителей Госкино, ее фильм "Навсегда-Навсегда" рассказывает о выносливости и любви, стыде и беззаботности, свободе и зависимости от собственного тела.

Международный кинофестиваль в Котбусе в этом году проходил с 7 по 12 ноября.

"У Палисиада" Филиппа Сотниченко стала лучшим фильмом кинофестиваля на Torino Film Festival

Специалисты высоко оценили фильм за "широкие возможности режиссерского выражения в построении сцен" и отметили, что режиссер продемонстрировал абсолютный уровень мастерства.

Сложный фильм, с большой режиссерской свободой в построении сцен, связанных между собой, находят свое автономное значение. Режиссер в своей первой работе демонстрирует абсолютное владение своими средствами,

– объяснили свое решение жюри.

"20 дней в Мариуполе" и "Памфир" стали победителями 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде

Фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о блокаде города и преступлениях россиян, был отмечен в категории "Standing Up", где соревнуются произведения, посвященные важным общественным событиям, активизму и борьбе за справедливость.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Памфир" был отмечен в номинации "Фильмы из Центральной и Восточной Европы", получив награду за свой вклад.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фотофобия" – победа на кинофестивале в Варшаве

Фильм "Фотофобия" был признан лучшим полнометражным документальным произведением на Варшавском кинофестивале.

"Фотофобия" представлен в словацко-чешско-украинской копродукции. Лента рассказывает об истории украинских семей, скрывавшихся в туннелях харьковского метро во время российских бомбардировок.

На 39-м Варшавском международном кинофестивале, состоявшемся с 5 по 15 октября 2023 года, было представлено девять украинских фильмов.