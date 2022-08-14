Евгений Капорин родом из Сум. В интервью 24 каналу он откровенно рассказал, что продолжает говорить по-русски, ведь это его родной язык. Именно на этом языке он в детстве начал говорить с мамой.

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русский язык – это не язык путина

Капорин признался, что для него нет вопроса, есть ли в Украине место для русского языка. Актер говорит и ведет соцсети на русском, для него это не проблема: "Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят на русском. Когда я общался с подписчиками в прямых эфирах, они говорили, что сейчас, живя в приютах для переселенцев, говорят на украинском, но, когда вернутся домой, все равно будут разговаривать на русском".

русский язык – это не язык путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что русская армия пришла, потому что здесь говорят по-русски. Это они так говорят, но вопрос в том, думаем ли мы так? Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, то будет беда,

– подчеркнул Евгений.

Также Евгений добавил, что русский язык нельзя называть языком оккупанта, потому что люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. По мнению Капорина, для военных, которые сейчас находятся на передовой, не слишком важен языковой вопрос.

"Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпируют", – подытожил актер.

Полное интервью с Евгением Капориным читайте в рамках проекта "Интервью24".



Актер Евгений Капорин / Фото 24 канала

Известные люди и языковой вопрос: последние новости

В начале июля на ютуб-канале Маши Ефросининой вышел выпуск "Взрослых девочек", в котором они с Поляковой объясняют, почему не могут снимать шоу на украинском. Маша Ефросинина убеждена, что языковой скандал вокруг нее раскрутили, чтобы расколоть страну.

вышел выпуск "Взрослых девочек", в котором они с Поляковой объясняют, почему не могут снимать шоу на украинском. Маша Ефросинина убеждена, что языковой скандал вокруг нее раскрутили, чтобы расколоть страну. Александр Положинский , бывший лидер группы "Тартак" рассказал, что однажды произошла ситуация, которая едва не стоила жизни человеку. Он поделился незаурядной историей с фронта, где человек стал говорить к ним по-русски в полной темноте, а они не надеялись, что кто-то посреди ночи к ним может прийти. Историю, где решающую роль сыграл язык, читайте по ссылке.

, бывший лидер группы "Тартак" рассказал, что однажды произошла ситуация, которая едва не стоила жизни человеку. Он поделился незаурядной историей с фронта, где человек стал говорить к ним по-русски в полной темноте, а они не надеялись, что кто-то посреди ночи к ним может прийти. Историю, где решающую роль сыграл язык, читайте по ссылке. Певица Надя Дорофеева поделилась лайфхаком в изучении и практике языка. Исполнительница рассказала, что начала прокачивать украинский язык еще накануне "Голос. Дети". Тогда преподавательница посоветовала ей читать книги по-украински вслух.

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