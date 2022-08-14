Євген Капорін родом з Сум. В інтерв'ю 24 каналу він відверто розповів, що продовжує говорити російською, адже це його рідна мова. Саме цією мовою він у дитинстві почав говорити з мамою.

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російська мова – це не мова путіна

Капорін зізнався, що для нього немає питання, чи є в Україні місце російській мові. Актор розмовляє та веде соцмережі російською, для нього це не проблема: "Ми живемо в ілюзії чи реальності? Для мене реальність така: є багато людей, які розмовляють російською. Коли я спілкувався з підписниками у прямих ефірах, вони казали, що зараз, живучи в прихистках для переселенців, говорять українською, але, коли повернуться додому, все одно розмовлятимуть російською".

російська мова – це не мова путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Це вони так кажуть, але питання в тому, чи думаємо ми так? Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда,

– підкреслив Євген.

Також Євген додав, що російську мову не можна називати мовою окупанта, бо люди, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. На думку Капоріна, для військових, які зараз на передовій, не надто важливе мовне питання.

"Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", – підсумував актор.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

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