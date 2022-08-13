Чому в українському кіно знімалися російські актори? Чи справді до них на знімальному майданчику ставилися краще, ніж до українських артистів? Чи зможуть росіяни зняти 8 сезон "Сватів"?

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Про це Євген розповів у розмові для проєкту "Інтерв'ю24". Також пояснив, чому не переходитиме на українську мову, чи вважає російську мовою окупанта й коли, на його думку, Україна переможе у війні.

Про початок війни та благодійний фонд у Львові

У перші дні війни люди масово виїжджали за кордон, чоловіки відвозили жінок та дітей до кордону, а самі поверталися в рідні міста, записувалися в ТрО та ЗСУ. Якими були ваші дії 24 лютого?

Того дня я був у Львові. Приїхав 22 лютого на сесію з психологом. Мав до нього особисті питання. Було заплановано 5 – 7 сеансів. 23 лютого провели один сеанс і мирне життя закінчилося. До війни мені був потрібний психолог, а коли розпочалася війна – ні. Війна лікує.

24 лютого думав: "Дякую Богу за місто Львів, що я не в Києві, не на Сході". Насамперед було головне те, що я в безпеці. Вже згодом зрозумів, що треба робити якусь добру справу, бо немає жодної можливості займатися акторством. В країні біда.

Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

У Львові ви стали членом правління "Благодійного фонду Бориса Возницького". Розкажіть детальніше про його діяльність.

На початку війни разом з друзями з Києва, які також приїхали до Львова, вирішили долучитися до "Благодійного фонду Бориса Возницького". Мої друзі – бізнесмени, які втратили свій бізнес через війну. Тепер разом волонтеримо. Спочатку возили автомобілі на Схід, потім гуманітарну допомогу з Польщі, Німеччини, Канади. Одного разу з Канади взагалі привезли величезний вантаж – 17 тонн медикаментів. Це була дуже велика партія ліків, які важливі для кожного регіону. Ми досі співпрацюємо з компанією "Антаріо", яка їх надіслала. Взагалі зараз діяльність фонду зосереджена саме на медикаментах.

Чи були рідні з Сум та області в окупації

Сумська область стала однією з тих, куди 24 лютого зайшла російська армія. Ви родом з Сум. Чи були ваші рідні в області в окупації?

Батьки були в Сумах і досі там. У місті просто були бої. Є ще дядько з тіткою в Сумській області. Вони живуть в селі Шалигине, що на кордоні з росією. Це село досі обстрілюється.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

Зараз, на щастя, у Сумській області немає російських військ, але вона, як ви й підтвердили, інколи потерпає від обстрілів. Ви були в Сумах чи області після 24 лютого?

Був вдома 2 серпня. Ніколи не відчував таких емоцій, як тоді. Батьки дали неймовірну енергію. Можливо, емоційно зараз дуже складно і хочеться, щоб батьки вилікували своєю любов'ю. Вони справді дали мені трішки оптимізму.

Коли їхав у Суми, думав, що подивлюсь на місто і стане сумно. Але, скажу відверто, Суми зараз красиві, люди усміхаються, дуже багато дітей гуляють, працюють фонтани. Можливо, я був щасливий, бо вперше за тривалий час приїхав у рідне місто, але Суми мені дуже сподобалися. Як на мене, зараз вони оптимістичніші, ніж були до війни.

Чому було важливо зняти 7 сезон "Сватів" і чи пропонували зніматися в росії

Однією з ролей, якими ви найбільше запам'яталися українським глядачам, була роль Олексія у серіалі "Свати". Вже тривалий час щодо цього серіалу точаться дискусії. Особливо гостро питання постало після початку повномасштабного вторгнення, коли деякі актори підтримали росію. А федір добронравов навіть виступив перед пораненими окупантами. Повертаючись у час зйомок, можете сказати, чи відчувалося негативне ставлення до українських артистів з боку росіян?

Ні, такого не було. Їх же запрошували на роботу, винаймали. Вони приїздили до нас в гості. Тоді не могли нічого казати. Я не відчував негативу.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

7 сезон "Сватів" закінчили знімати у 2021 році, коли вже була відома позиція деяких акторів щодо окупації Криму та війни на Донбасі. Яка тоді була атмосфера на зйомках?

Зйомки цього сезону мали початися у 2014 році, а почалися у 2017. Це багатостраждальний сезон. Спочатку його забороняли в Україні, потім деякі актори хворіли. Два блоки ми знімали в білорусі. Мали зняти там ще один, але через протести лукашенко заборонив знімати. Тому ми поїхали в Грузію. В сезоні мало бути 16 серій, але ми зняли лише 9.

Особисто мені дуже хотілося дозняти цей сезон, оскільки на нього чекала багатомільйонна аудиторія.

У росії заявили, що зніматимуть 8 сезон "Сватів". Яке ваше ставлення до цього?

Теоретично вони можуть це зробити. Вони ж хочуть показати, що серіал створив не Володимир Зеленський. Коли на початку війни я спілкувався з росіянами у прямих ефірах, то намагався пояснити, що відбувається. Звертався до фанатів "Сватів" і казав: "Ви розумієте, що такий хороший серіал не могла створити недобра людина?". Не думаю, що достукався до когось.

Якщо вони все-таки зніматимуть 8 сезон, то це буде політичне рішення. Вони можуть зробити це, щоб показати електорату, що це російський серіал. Акторам навіть можуть наказати зніматися. Не думаю, що це буде щось цікаве, але вони можуть це зробити. Вони на все здатні.

Зверніть увагу Добронравов, який підтримав російських окупантів, відмовився від зйомок у 8 сезоні "Сватів"

Вашій колезі Анні Кошмал пропонували зніматися у цьому сезоні. Чи до вас зверталися з такою пропозицією?

Ні. Думаю після того, що я наговорив у соціальних мережах, це неможливо. За те, що я сказав, від мене в інстаграмі відписалися 10 тисяч людей. Я ж бандерівець, фашист. Взагалі, розумію, якщо в когось у соціальних мережах майорить синьо-жовтий прапор, то ця людина є бандерівцем.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

Це бізнес, – продаж українського кіно в росію та зйомки з російськими акторами

Вас часто можна побачити на телеекранах, у популярних серіалах. Раніше для зйомок в Україні запрошували російських акторів. Ваші колеги – Ольга Сумська та Тарас Цимбалюк розповідали про помітну різницю на знімальному майданчику у ставленні до них. Ви відчували, що до росіян ставляться краще, створюють їм комфортніші умови?

Так, звісно. 80% того, що знімали в Україні до 2014 року, та й навіть до сьогодні, – це російське. Кіно знімали за російські гроші, тому росіяни диктувати всі умови. Більшість головних ролей були в росіян. Тому все навколо них: умови, графіки підлаштовували. А українські актори були напохваті. Це дуже ображало. Думав, що у 2014 році це закінчиться, що зовсім перестануть запрошувати російських акторів. Але ні, вони до останнього знімалися тут.

Це бізнес. Розумію, що люди, які робили ці продукти, заробляли гроші і для України, і для росії. Не думаю, що для них було важливо, які актори там знімаються.

У час війни українці все більше хочуть відгородитися від росіян, позбутися всього, що пов'язує нас з ворогом. Якою є ваша позиція щодо зйомок з російськими акторами надалі? Чи погодитеся на зйомки в українському кіно, якщо там будуть росіяни?

Ні, я не зніматимуся в кіно, де будуть російські актори. У 2014 році я думав, що ера підлабузництва наших продюсерів до російських колег закінчилася, але ні. Все одно через 2 роки вони продовжили приїжджати до нас. Я дуже не хочу, щоб це повторилося.

Навіть думки зараз нема, що таке знову може статися. Але розумію, що все може бути. Взагалі не розумію, як в Україні можуть бути росіяни? Де тоді те закінчення війни?



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

Серіал "Папік", у якому ви також знімалися, розкритикували через русифікацію не лише головних героїв, але й написів у Києві. Зокрема, вже у першій серії українські платіжки, які отримав головний герой за житлово-комунальні послуги були російською мовою. У другому епізоді, за сюжетом, колишній актор Олександр Меркулов приходить до Будинку ветеранів сцени в київській Пущі-Водиці. При цьому на вході красується табличка "Добро пожаловать" російською. Чи ви під час зйомок замислювалися над цим? Адже росіяни, коли увірвалися на наші землі, кричали про "асвабаждєніє рускоговорящіх".

Це була реальність. До прикладу: десь на дорозі знімали сюжет з актором в українській формі поліціянта, а потім перезнімали, переодягнувши його в російську форму. Так було і про це треба говорити. Якщо ми про це не згадуватимемо, то й надалі тут зніматимуться російські актори.

У 2009 році я мав першу головну роль. Це був серіал "Сусіди". Він був україномовним. Навіть моя мама по фільму спілкувалася лише українською мовою. Деякі персонажі говорили суржиком. Це був український продукт, який точно не продали в росію. А всі інші продакшини не могли заробляти без росії. Вони хотіли заробляти великі гроші, тому жодних діалогів не було.

З 2015 по 2020 роки знімали серіал "Агенти справедливості". Він також був україномовним. Цей серіал продали лише в Казахстан.

Про російську мову: "Це не мова путіна"

В Україні є місце російській мові?

Для мене цього питання немає. Я розмовляю та веду соцмережі російською, для мене це не проблема. Ми живемо в ілюзії чи реальності? Для мене реальність така: є багато людей, які розмовляють російською. Коли я спілкувався з підписниками у прямих ефірах, вони казали, що зараз, живучи в прихистках для переселенців, говорять українською, але, коли повернуться додому, все одно розмовлятимуть російською.

російська мова – це не мова путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Це вони так кажуть, але питання в тому, чи думаємо ми так? Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

Ще кажуть, що це мова окупанта. Як так? Люди, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. Не думаю, що для військових, які зараз на передовій, важливе мовне питання. Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують.

Як заробляє під час війни

Війна спричинила кризу у різних галузях. Зокрема, актори втратили джерело доходу. На що ви живете під час війни?

Для мене це важка тема. Є певні збереження, також заробляю в соцмережах з допомогою реклами.

Чи готовий воювати зі зброєю в руках

Ваші колеги перебувають зараз на передовій?

Так, звісно. Наш фонд має польських партнерів, які в Польщі організували виставу, щоб зібрати кошти для акторів театру, які зараз воюють. З допомогою партнерів ми зібрали кожному акторові приблизно тисячу євро, надіслали їх. Прямо з передової вони записували відео, де дякували за це. Тоді на фоні летіли бомби, відбувалися бойові дії. Я радий, що змогли допомогти саме акторам. Для мене, як для їхнього колеги, це дуже важливо.



Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу

Чи думали про те, що можете опинитися на фронті разом з іншими захисниками? Готові виганяти окупантів зі зброєю в руках?

Не скажу, що готовий. Як до цього можна бути готовим? Розумію, що таке може статися. Ніхто не знає, куди йде ця війна, ні від чого не можна бути захищеним. Дівчатам треба народжувати дітей, хлопцям – захищати свою країну. Напевно, так? Просто зараз нашу країну захищають люди, які більше здатні на це. І це логічно, бо якщо на фронт підуть ті, хто не вміє воювати, то буде біда.

Коли Україна переможе

Коли Україна переможе у цій війні?

Якщо відверто, то, на мою думку, коли росія розвалиться. Тоді це буде перемога. Не знаю, скільки до цього йтиме. До того моменту в нас буде, як в Ізраїлі. Все-таки, мені здається, війна точно триватиме кілька років. Але мені легко казати, я ж не на передовій. Наші військові виснажені, тому ми маємо допомагати їм, щоб якомога швидше перемогти.

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Авторка проєкту – головна редакторка сайту Анастасія Зазуляк.