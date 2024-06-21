У 88-летнего Дональда Сазерленда, который умер 20 июня, остались жена Франсин Ресетт, пятеро детей – сыновья Рог, Россиф, Ангус и Кифер, а также дочь Рэйчел – и четверо внуков. В материале узнаете подробности смерти актера.
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От чего умер Дональд Сазерленд
Согласно сообщению The New York Times, в детстве звезда страдал от многих заболеваний, включая гепатит, ревматическую лихорадку и полиомиелит. Из-за этих болезней одна его нога стала короче другой, что повлияло на его физическое состояние и жизнь.
Известный актер Дональд Сазерленд умер сегодня в Майами, штат Флорида, после продолжительной болезни,
– говорится в сообщении.
Других подробностей о причине его смерти пока не раскрывается.
Также о смерти родного человека написал сын Дональда Сазерленда. Вот, что он сказал:
"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю, что один из важнейших актеров в истории кино...Он любил то, что делал, и делал то, что любил".
Новость о смерти Дональда Сазерленда всколыхнула социальные сети. Поклонники актера выражают свое горе и делятся тяжелыми эмоциями, оплакивая потерю талантливого артиста.
Фильмография Дональда Сазерленда
- "Голодные игры"
- "Полевой госпиталь"
- "Герои Келли"
- "Огненный вихрь"
- "Ограбление по-итальянски"
- "А теперь не смотри"
- "Брошенный"
- "Космические ковбои"
Выбирайте ленту, в которой сыграл культовый актер и почтите память Дональда Сазерленда своим просмотром.