У 88-летнего Дональда Сазерленда, который умер 20 июня, остались жена Франсин Ресетт, пятеро детей – сыновья Рог, Россиф, Ангус и Кифер, а также дочь Рэйчел – и четверо внуков. В материале узнаете подробности смерти актера.

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От чего умер Дональд Сазерленд

Согласно сообщению The New York Times, в детстве звезда страдал от многих заболеваний, включая гепатит, ревматическую лихорадку и полиомиелит. Из-за этих болезней одна его нога стала короче другой, что повлияло на его физическое состояние и жизнь.

Известный актер Дональд Сазерленд умер сегодня в Майами, штат Флорида, после продолжительной болезни,

– говорится в сообщении.

Других подробностей о причине его смерти пока не раскрывается.

Также о смерти родного человека написал сын Дональда Сазерленда. Вот, что он сказал:

"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Лично я считаю, что один из важнейших актеров в истории кино...Он любил то, что делал, и делал то, что любил".

Новость о смерти Дональда Сазерленда всколыхнула социальные сети. Поклонники актера выражают свое горе и делятся тяжелыми эмоциями, оплакивая потерю талантливого артиста.

Фильмография Дональда Сазерленда

"Голодные игры"

"Полевой госпиталь"

"Герои Келли"

"Огненный вихрь"

"Ограбление по-итальянски"

"А теперь не смотри"

"Брошенный"

"Космические ковбои"

Выбирайте ленту, в которой сыграл культовый актер и почтите память Дональда Сазерленда своим просмотром.