У 88-річного Дональда Сазерленда, який помер 20 червня, залишилися дружина Франсін Ресетт, п'ятеро дітей – сини Рог, Россіф, Ангус і Кіфер, а також дочка Рейчел – і четверо онуків. У матеріалі дізнаєтесь подробиці смерті актора.

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Від чого помер Дональд Сазерленд

Згідно з повідомленням The New York Times, у дитинстві зірка страждав від багатьох захворювань, включаючи гепатит, ревматичну лихоманку та поліомієліт. Через ці хвороби одна його нога стала коротшою за іншу, що вплинуло на його фізичний стан і життя.

Відомий актор Дональд Сазерленд помер сьогодні в Маямі, штат Флорида, після тривалої хвороби,
– йдеться у повідомленні.

Інших подробиць про причину його смерті наразі не розкривається.

Також про смерть найріднішої людини написав син Дональда Сазерленда. Ось, що він сказав:

"З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що один із найважливіших акторів в історії кіно...Він любив те, що робив, і робив те, що любив".

Новина про смерть Дональда Сазерленда сколихнула соціальні мережі. Прихильники актора висловлюють своє горе та діляться важкими емоціями, оплакуючи втрату талановитого артиста.

Фільмографія Дональда Сазерленда

  • "Голодні ігри"
  • "Польовий шпиталь"
  • "Герої Келлі"
  • "Вогненний вихор"
  • "Пограбування по-італійськи"
  • "А тепер не дивись"
  • "Покинутий"
  • "Космічні ковбої"

Обирайте стрічку, у якій зіграв культовий актор та вшануйте пам'ять Дональда Сазерленда своїм переглядом.