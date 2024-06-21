У 88-річного Дональда Сазерленда, який помер 20 червня, залишилися дружина Франсін Ресетт, п'ятеро дітей – сини Рог, Россіф, Ангус і Кіфер, а також дочка Рейчел – і четверо онуків. У матеріалі дізнаєтесь подробиці смерті актора.

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Від чого помер Дональд Сазерленд

Згідно з повідомленням The New York Times, у дитинстві зірка страждав від багатьох захворювань, включаючи гепатит, ревматичну лихоманку та поліомієліт. Через ці хвороби одна його нога стала коротшою за іншу, що вплинуло на його фізичний стан і життя.

Відомий актор Дональд Сазерленд помер сьогодні в Маямі, штат Флорида, після тривалої хвороби,

– йдеться у повідомленні.

Інших подробиць про причину його смерті наразі не розкривається.

Також про смерть найріднішої людини написав син Дональда Сазерленда. Ось, що він сказав:

"З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що один із найважливіших акторів в історії кіно...Він любив те, що робив, і робив те, що любив".

Новина про смерть Дональда Сазерленда сколихнула соціальні мережі. Прихильники актора висловлюють своє горе та діляться важкими емоціями, оплакуючи втрату талановитого артиста.

Фільмографія Дональда Сазерленда

"Голодні ігри"

"Польовий шпиталь"

"Герої Келлі"

"Вогненний вихор"

"Пограбування по-італійськи"

"А тепер не дивись"

"Покинутий"

"Космічні ковбої"

Обирайте стрічку, у якій зіграв культовий актор та вшануйте пам'ять Дональда Сазерленда своїм переглядом.