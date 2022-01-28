Почему вам стоит посмотреть "Позолоченный век": интересные факты о новом сериале

Последней нашумевшей сериальной премьерой января стала историческая драма от создателей "Аббатство Даунтон". Сериал уже получил смешанные отзывы, однако он имеет несколько изюминок, таких, как богатые костюмы и необычные герои.

Мы посмотрели первый эпизод и постараемся объяснить, почему "Позолоченный век" развлечет зрителей не меньше, чем "Аббатство Даунтон".

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Сюжет сериала

События разворачиваются в 1882 году в Нью-Йорке, через два десятилетия после Гражданской войны. Молодая девушка Мариан Брук (Луиза Джейкобсон) после смерти отца остается без гроша в кармане. Ее единственный шанс на нормальное существование – переезд к родным теткам в Нью-Йорк, где те живут относительно безбедно. Тетушки принимают племянницу дружелюбно, но сразу выдвигают правила, которых нужно неукоснительно придерживаться.

По дороге Мариан знакомится с Пегги Скотт (Дене Бентон). Она выросла в обеспеченной семье, но мечтает быть независимой и стать первой темнокожей писательницей, которую будут печатать в журналах.

Перед приездом Мариан у тетушек появляются неожиданные соседи – семья предпринимателя Джорджа Рассела (Морган Спектор). Это так называемые "новые люди" — капиталисты, разбогатевшие во время войны, и которых не принимают в высшем обществе Нью-Йорка. Но жена Рассела Берта (Кэрри Кун) намерена пробиться в ряды аристократов любыми способами.

Почему стоит посмотреть сериал

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Продюсер и сценарист сериала Джулиан Фелоуз. Он писал сценарии для экранизации романа Уильяма Теккерея "Ярмарка тщеславия", исторического фильма "Молодая Виктория", и легендарного "Аббатства Даунтон".

Фелоуз мечтал снять еще один масштабный сериал, вдохновляясь иной эпохой и локацией – Нью-Йорком 1880-х. Новое шоу называли приквелом "Аббатства Даунтон", хотя прямой связи между двумя сериалами пока нет.

, к работе подключился и режиссер "Аббатства Даунтон" Майкл Энглер.

В проект также пригласили:

сценаристку Соню Уорфилд ("Уилл и Грей");

художников по костюмам и декорациям Боба Шоу ("Подпольная империя") и Лору Боллинджер ("Больница Никербокер");

композиторов Гарри и Руперта Грегсон-Уильямсов.



Работа костюмеров действительно впечатляет / Скриншот из сериала

Стоит отметить, что благодаря качественной работе привлеченных мастеров своего дела новый сериал не похож на "Аббатство Даунтон", поэтому назвать его калькой не получится – это вполне самостоятельный отдельный продукт, который имеет шансы завоевать свою армию фанатов.

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Интересный сюжет

Именно сюжет стал яблоком раздора среди рецензентов на популярных платформах. Журналисты пишут, что сюжет получился скучнее, чем у "Аббатства Даунтон". Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes сейчас составляет 78% (у того же "Аббатства Даунтон" – 86%).

В то же время другие рецензенты отмечают, что это идеальный сериал для просмотра раз в неделю.

Стоит отметить,что Феллоуз умело конструирует сценарий вокруг большого количества персонажей. При этом все они получают достаточно экранного времени и хотя бы небольшую историю. А при всей легкости и спокойном темпе повествования найдется несколько сюжетных поворотов, которые не дадут зрителю заскучать.

Новая эпоха

Перед нами разворачивается уникальный период не только в истории Нью-Йорка, но и в мировой истории. В 1865 году закончилась Гражданская война между северными и южными (рабовладельческими) штатами. Поскольку Конфедерация южных штатов фактически проиграла войну, их включили обратно в состав США, а систему рабовладения отменили. Темнокожее население формально было свободным, хотя проблемы социального неравенства еще неоднократно продемонстрируют себя.



Сериал понравится не только фанатам "Аббатства Даунтон" / Скриншот из сериала

Именно в этот период экономика США начала бурно развиваться. Началось строительство трансконтинентальной железной дороги, и все связанные с этим бизнесом люди стремительно богатели. Появился новый слой населения, который захотел доказать, что он ничем не хуже аристократов и за этим конфликтом очень интересно наблюдать.

Кроме того авторы сериала не преминули продемонстрировать ряд характерных проблем того времени. Здесь вам и социальное неравенство, расизм, сексизм и классовое неравенство.

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Невероятная атмосфера Нью-Йорка

К подбору костюмеров и художников для "Позолоченного века" шоураннер подошел с максимальной ответственностью. Большой бюджет и тщательная работа отмечается и в интерьерах, и в костюмах, и в роскошных массовых сценах.

Авторы поставили себе амбициозную цель – максимально воссоздать дух эпохи, и скрупулезная работа над деталями помогла им выполнить эту задачу.

Где смотреть сериал "Позолоченный век"

Сериал выходит на стриминговой платформе HBO Max. В Украине он доступен на платформах "Megogo" и "OllTV" в библиотеке сериалов от Amediateka.

"Позолоченный век": смотрите трейлер онлайн