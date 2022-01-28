Ми переглянули перший епізод та постараємося пояснити, чому "Позолочене століття" розважить глядачів не менше, ніж "Абатство Даунтон".

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Сюжет серіалу

Події розгортаються у 1882 році в Нью-Йорку, через два десятиліття після Громадянської війни. Молода дівчина Маріан Брук (Луїза Джейкобсон) після смерті батька залишається без гроша в кишені. Її єдиний шанс на нормальне існування – переїзд до рідних тіток у Нью-Йорк, де ті живуть відносно безбідно. Тітоньки приймають племінницю дружелюбно, але відразу висувають правила, яких потрібно неухильно дотримуватися.

Дорогою Маріан знайомиться з Пеггі Скотт (Дене Бентон). Вона виросла у забезпеченій сім'ї, але мріє бути незалежною та стати першою темношкірою письменницею, яку друкуватимуть у журналах.

Перед приїздом Маріан у тітоньок з'являються несподівані сусіди – сім'я підприємця Джорджа Рассела (Морган Спектор). Це так звані "нові люди" — капіталісти, які розбагатіли під час війни, і яких не приймають у вищому суспільстві Нью-Йорка. Але дружина Рассела Берта (Керрі Кун) має намір пробитися до лав аристократів будь-якими способами.

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Чому варто подивитися серіал

Команда

Продюсер та сценарист серіалу Джуліан Фелоуз. Він писав сценарії для екранізації роману Вільяма Теккерея "Ярмарок марнославства", історичного фільму "Молода Вікторія", та легендарного "Аббатства Даунтон".

Фелоуз мріяв зняти ще один масштабний серіал, надихаючись іншою епохою та локацією – Нью-Йорком 1880-х. Нове шоу називали приквелом "Абатства Даунтон", хоча прямого зв'язку між двома серіалами поки що немає.

До речі, до роботи підключився і режисер "Абатства Даунтон" Майкл Енглер.

До проекту також запросили:

сценаристку Соню Уорфілд ("Уілл і Грей");

художників з костюмів та декорацій Боба Шоу ("Підпільна імперія") та Лору Боллінджер ("Лікарня Нікербокер");

композиторів Гаррі та Руперта Грегсон-Уільямсов.



Робота костюмерів справді вражає / Скриншот із серіалу

Варто зазначити, що завдяки якісній роботі залучених майстрів своєї справи новий серіал не схожий на "Абатство Даунтон", тож назвати його калькою не вийде – це самостійний цілком окремий продукт, який має шанси завоювати свою армію фанатів.

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Цікавий сюжет

Саме сюжет став яблуком розбрату серед рецензентів на популярних платформах. Журналісти пишуть, що сюжет вийшов нуднішим, ніж у "Абатства Даунтон". Рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes зараз становить 78% свіжості (у того ж "Абатства Даунтон" – 86%.

Водночас інші рецензенти наголошують, що це ідеальний серіал для перегляду раз у тиждень.

Варто зазначити,що Феллоуз вміло конструює сценарій навколо великої кількості персонажів. При цьому всі вони одержують досить екранного часу і хоча б невелику історію. А при всій легкості та спокійному темпі оповіді знайдеться кілька сюжетних поворотів, які не дадуть глядачеві занудьгувати.

Нова епоха

Перед нами розгортається унікальний період не лише в історії Нью-Йорка, але й у світовій історії. У 1865 році закінчилася Громадянська війна між північними та південними (рабовласницькими) штатами. Оскільки Конфедерація південних штатів фактично програла війну, їх включили назад до складу США, а систему рабовласництва скасували. Темношкіре населення формально було вільним, хоча проблеми соціальної нерівності ще неодноразово продемонструють себе.



Серіал сподобається не лише фанатам "Абатства Даунтон" / Скриншот із серіалу

Саме у цей період економіка США почала бурхливо розвиватися. Почалося будівництво трансконтинентальної залізницю, і усі пов'язані з цим бізнесом люди стрімко багатіли. З'явився новий прошарок населення, який захотів довести, що він нічим не гірший від аристократів і за цим конфліктом дуже цікаво спостерігати.

Крім того автори серіалу не забули продемонструвати низку характерних проблем того часу. Тут вам і соціальна нерівність, расизм, сексизм та класова нерівність.

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Неймовірна атмосфера Нью-Йорка

До підбору костюмерів і художників для "Позолоченого століття" шоураннер підійшов з максимальною відповідальністю. Великий бюджет і ретельна робота спостерігаєтсья і в інтер'єрах, і в костюмах, і в розкішних масових сценах.

Автори поставили собі амбітну мету – максимально відтворити дух епохи і скрупульозна робота над деталями допомогла їм виконати це завдання.

Де дивитися серіал "Позолочене століття"

Серіал виходить на стримінговій платформі HBO Max. В Україні він доступний на платформах "Megogo" та "OllTV" у бібліотеці серіалів від Amediateka.

"Позолочене століття: дивтіься трейлер онлайн