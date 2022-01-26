Малуха, голосом якого в українському перекладі розмовляють Гомер Сімпсон, Доктор Хаус та Альф, закликає зробити дубляж для російськомовних серіалів вітчизняного виробництва "Свати" та "Кріпосна". Актор стверджує, що на це потрібно виділити хороші гроші, щоб все було якісно.

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Як на мене, це хороші лялькові серіали за надуманістю сюжетів. Щось смішно, щось не смішно. Але їх потрібно віддублювати українською: красиво, якісно, за хороші гроші. Не просто озвучити або титрувати, аби споганити товар. Бо не можна накладати дві мови, які й так зрозумілі в суспільстві, це неправильно. Але якщо стерти оригінал і дати український дубляж, я вважаю, що це правильно, і так має бути,

– стверджує Євген Малуха.

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Актор додає, що в Болгарії, як і в інших європейських країнах, пишаються дубляжем іноземних продуктів кіновиробництва рідною мовою.

"Це їх гордість – передубльовувати повністю своєю мовою, то чому ми не можемо російську передублювати українською, якщо є цікаві роботи", – зазначив Малуха.

Цікаво! 19 липня 2021 року телеканал "1+1" розпочав транслювати серіал "Свати" студії "Квартал-95" в українському дубляжі, проте вже 22 липня, посилаючись на нібито обурення глядачів телеканалу, повернув йому російське озвучення.

Євген Малуха про дубляж "Сватів" та "Кріпосної": дивіться відео онлайн