Малуха, голосом которого в украинском переводе говорят Гомер Симпсон, Доктор Хаус и Альф, призывает сделать дубляж для русскоязычных сериалов отечественного производства "Сваты" и "Крепостная". Актер утверждает, что на это нужно выделить хорошие деньги, чтобы все было качественно.

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Как по мне, это хорошие кукольные сериалы по надуманности сюжетов. Что-то смешно, что-то не смешно. Но их нужно отдублировать на украинском: красиво, качественно, за хорошие деньги. Не просто озвучить или титровать, чтобы испоганить товар. Потому что нельзя накладывать два языка, которые и так понятны в обществе, это неправильно. Но если стереть оригинал и дать украинский дубляж, я считаю, что это правильно, и так должно быть,

– утверждает Евгений Малуха.

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Актер добавляет, что в Болгарии, как и в других европейских странах, гордятся дубляжом иностранных продуктов кинопроизводства на родном языке.

"Это их гордость – передублировывать полностью на своем языке, так почему мы не можем русский передублировать на украинском, если есть интересные работы", – отметил Малуха.

Интересно! 19 июля 2021 года телеканал "1+1" начал транслировать сериал "Сваты" студии "Квартал-95" в украинском дубляже, однако уже 22 июля, ссылаясь на якобы возмущение зрителей телеканала, вернул ему русское озвучивание.

Евгений Малуха о дубляже "Сватов" и "Крепостной": смотрите видео онлайн