Многие поклонники кино увлекаются искусной работой легендарного американского актера Чака Норриса. Несмотря на то, что он завершил свою карьеру еще в 2005 году, фильмы с его участием до сих пор впечатляют зрителей.

В карьере Норриса никогда не было блокбастеров, которые собирали бы огромные кассы. В 80-х годах Чак снимался в дешевых боевиках, а потом вкладывал свои силы в ленту "Крутой Уокер" и параллельно играл в непритязательных кинокартинах.

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Однако есть несколько фильмов с участием Чака Норриса, которые стоит посмотреть не только ради ностальгии по прошлой эпохе, но и для того, чтобы получить яркие эмоции от зрелища на экране.

"Око за око"

"Око за Око" – это динамичный полицейский боевик, где Норрис сыграл полицейского из Сан-Франциско, который хочет отомстить за гибель своего напарника. Сейчас лента 1981 года может выглядеть довольно наивно, но ее таки стоит посмотреть.

Именно там Норрис не похож на типичного супермена из фильмов 80-х годов.



"Око за око" / Коллаж 24 канала

"Вынужденная месть"

В этой киноленте, согласно сценарию, начальником службы безопасности является Чак Норрис, перешедший дорогу китайским гангстерам. "Вынужденная месть" – это полтора часа зрелищных и стильных драк и перестрелок.



"Вынужденная месть" / Коллаж 24 канала

Чрезвычайно захватывающими являются и сцены, где Чак исправно бьет плохих парней ногой с разворота. Во время просмотра фильма скучать точно не придется.

"Одинокий волк МакКуэйд"

"Одинокий волк МакКуэйд" – легендарный фильм эпохи видеосалонов. Главным героем является суровый техасский рейнджер Джей Джей МакКуэйд, который сразу стал примером для подражания. Эта кинолента – типичный боевик 80-х годов с драками и перестрелками, который содержит фрагменты вестерна.

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МакКуэйд был самым крутым рейнджером в городе и на окраинах. Многие преступники просто ненавидели его за жестокость, а начальник местной полиции не любил МакКуэйда за уникальный стиль работы.



"Одинокий волк МакКуэйд" / Коллаж 24 канала

Впоследствии, после длительного конфликта с руководством, легендарный волк-одиночка получает напарника – молодого и неопытного мексиканца. Они сразу ввязываются в очень тяжелое противостояние с контрабандистами. В придачу ко всем неприятностям, МакКуэйд влюбляется в Лолу, которая была девушкой бандита.

Для того, чтобы отомстить, контрабандисты похищают его дочь. Во время просмотра можно моментально проникнуться атмосферой фильма.

"Кодекс молчания"

Некоторые американские кинокритики считают эту мрачную, но атмосферную ленту с участием Чака Норриса едва ли не лучшей в его карьере. Это становится понятно уже с первых кадров.

В "Кодексе молчания" Норрис сыграл честного и принципиального полицейского, который ввязался в спор 2 торговцев наркотиками, параллельно пойдя на открытую конфронтацию со своими коллегами.



"Кодекс молчания" / Коллаж 24 канала

Его герой не супермен – он использует огнестрельное оружие вместо кулаков и постоянно ходит по лезвию ножа. В то же время полицейский часто "прилично получает".

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Критики также не раз особо отмечали в фильме локации и хорошую работу актеров второго плана.

"Отряд "Дельта"

Эта кинолента – один из лучших боевиков 80-х годов с характерными для этого периода преимуществами и недостатками. Отличный актерский состав, музыка, а также неплохие перестрелки делают его вполне достойным.



"Отряд "Дельта" / Коллаж 24 канала

Согласно сценарию, пассажиры авиалайнера, который следовал из Афин в Нью-Йорк, даже не подозревали, что им придется пережить. Речь идет о захвате арабскими террористами самолета и изменении его курса.

Для освобождения своих граждан из плена, американское правительство отправило отряд спецподразделения "Дельта" во главе с майором Скоттом Маккоем, которого и сыграл Чак Норрис.

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Наверное, ожидать в ближайшее время новых работ от Чака Норриса не стоит. Однако он уже дал свое "благословение" актеру, который сыграл перезагруженного "Крутого Уокера".