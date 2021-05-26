Аристократическая актерская игра: подборка фильмов с несравненной Хеленой Бонэм Картер

Хелене Бонэм Картер – 55! Красивая, неординарная, всегда стильная, уникальная – далеко неполный перечень слов, которыми можно описать британскую актрису. Вот уже более 30 лет она радует экранную публику своей изысканной игрой. Поэтому редакция Кино 24 сделала подборку с самыми яркими лентами с Бонэм Картер.

Карьера актрисы началась с фильма 1985 года "Комната с видом", в котором она сыграла Люси Ханичерч, но первая действительно известна роль была уже в 1999 году с премьерой "Бойцовского клуба". Затем она перевоплотилась в еще одну незабываемую роль Беллатрисы Лестрейндж в франшизе о Гарри Поттере. Мрачный стиль игры и атмофера фильма очень присуща многим ролям Хелен Бонэм Картер, ведь она снялась в большинстве готических фильмов своего бывшего мужа, режиссера Тима Бертона.

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В 2019 году актриса сыграла принцессу Маргарет в сериале Netflix "Корона", который принес ей восьмую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в сериале. Стоит отметить, что актриса находится в реальных родственных связях с королевской семьей: Бонэм Картер сказала Town&Country, что принцесса Маргарет на самом деле посещала вечеринки в доме дяди актрисы, покойного политика Марка Бонэма Картера.

10 самых ярких фильмов с Хеленой Бонэм Картер

1. Корона

Год: 2019

Оригинальное название: The Crown

Бонэм Картер исполнила роль принцессы Маргарет в 3-м и 4-м сезонах популярного шоу на Netflix. В интервью Entertainment Weekly она рассказала о том, что на самом деле встречалась с ней в жизни.

Однажды она встретила меня в Виндзорском замке и сказала: ты становишься лучше, не так ли?

– рассказала актриса, объяснив, что принцесса имела в виду актерскую игру Хелен.

2. Король говорит!

Год: 2010

Оригинальное название: The King’s Speech

За роль королевы Елизаветы в этом фильме Бонэм Картер была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана и получила премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.

3. Гарри Поттер и Орден Феникса

Год: 2009

Оригинальное название: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Зрители впервые познакомились с Беллатрисой Лестрейндж в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса" 2009 года. Она упорный последователь лорда Волан-де-Морта и известная убийца. Бонэм Картер ярко сыграла уникального персонажа в трех последних фильмах о Гарри Поттере.

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4. Бойцовский клуб

Год: 1999

Оригинальное название: Fight Club

Бонэм Картер перевоплотилась в несравненную Марлу Сингер рядом с героями Брэда Питта и Эдварда Нортона. Это необычное трио превратило ленту о раздвоении личности главного персонажа в классику кинематографа. Фильм является экранизацией одноименного романа Чака Паланика.

5. Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

Год: 2007

Оригинальное название: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

В качестве миссис Ловетт Бонэм Картер работала рядом с главным персонажем Джонни Деппа, убивая людей, а затем превращая их в мясные пироги, которые она продавала в своей пекарне. Фильм одновременно развлекает и ужасает, как и все фильмы Тима Бертона.

6. Чарли и шоколадная фабрика

Год: 2005

Оригинальное название: Charlie and the Chocolate Factory

В этой замечательной музыкальной версии классики актриса сыграла миссис Беккет, маму маленького Чарли. Фильм настолько яркий и незабываемый, что его хочется пересматривать снова и снова.

7. Комната с видом

Год: 1985

Оригинальное название: A Room with a View

В фильме 1985 года Бонэм Картер играет женщину, которая вынуждена выбирать между мужчиной, которого она встречает во время отпуска во Флоренции, и Джорджем, с которым она обручилась в Англии. Фильм получил три премии Оскар за лучший адаптированный сценарий, декорации и дизайн костюмов, номинацию в категории "Лучший фильм года".

8. Алиса в стране чудес

Год: 2010

Оригинальное название: Alice in Wonderland

Яркая Бонэм Картер сыграла роль Красной Королевы, антагониста фильма, который пытается помешать Алисе выполнить свое пророчество (спойлер: она потерпит неудачу).

9. Мрачные тени

Год: 2012

Оригинальное название: Dark Shadows

В главных ролях вместе с Мишель Пфайффер, Евой Грин и Джонни Деппом Бонэм Картер сыграла доктора Джулию Хоффман. Она проживает в доме психиатра, который помогает лечить молодого Дэвида Коллинза (Гулливер МакГрат) и в конце концов подружится с заключенным вампиром Барнабасом Коллинсом (Депп).

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10. Восемь подруг Оушена

Год: 2018

Оригинальное название: Ocean's 8

Фильм режиссера Гэри Росса, где Бонэм Картер сыграла обанкротившегося модельера Роуз Вейл, которую Дебби Оушен (Сандра Буллок) наняла, чтобы помочь украсть драгоценности во время ежегодной Met Gala.