Герои в постапокалиптических фильмах сталкиваются с потопом, ядерным взрывом, наступлением ледникового периода или нашествием монстров. И тогда каждый персонаж проявляет свою истинную сущность. Подборка жутких и интересных постапокалиптических фильмов – в нашем материале.

Самые интересные фильмы о конце света в подборке Кино 24.

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"Безумный Макс: Дорога ярости", 2015 год

Макс Рокатански отомстил за смерть жены и сына, и покинул ряды "Основного силового патруля". Теперь герою самостоятельно нужно научиться выживать в мире, который медленно умирает от последствий нефтяного кризиса и глобальной войны. Единственный друг Макса – это автомобиль "Перехватчик". Сможет ли герой уберечь свою жизнь, столкнувшись с жестокими и безжалостными войнами?

Смотрите видео: трейлер к фильму "Безумный Макс"

"Я – легенда", 2007 год

В основу сюжета лег роман Ричарда Мэтисона. Действия фильма разворачиваются вокруг одного человека, доктора Роберта Невилла. Он единственный, кто выжил, ведь он обладает иммунитетом. В 2012 году на улицах Нью-Йорка остались только монстры, которые практически потеряли человеческий облик. А все потому, что 3 года назад изобретение вакцины от рака привело к массовому заражению людей неизвестным вирусом.

У фильма "Я – легенда" есть 2 альтернативных концовки.

Смотрите видео: трейлер к известному фильму "Я – легенда"

"Птичий короб", 2018 год

Постапокалиптический хоррор о событиях, которые разворачиваются в недалеком будущем. Люди повсюду впадают в безумие, убивая всех вокруг. Чтобы выжить нужно надеяться только на свой слух и чувства. Сможет ли мать-одиночка спасти своих детей и преодолеть путь в безопасное место?

Смотрите видео: трейлер к фильму "Птичий короб"

"Тихое место", 2018 год

После глобальной катастрофы люди покинули города и перебрались в глубинки, где выжить будет легче. Ведь мир изменился и теперь здесь живут монстры.

Американская семья с детьми живет в доме посреди кукурузного поля. Они в безопасности до момента, пока все члены семьи придерживаются полной тишины. Самое главное правило современного мира – полная тишина, а иначе спасения уже не будет.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Тихое место", 2018 год

"Разделитель", 2011 год

Ядерная атака на США разрушила почти весь Нью-Йорк. Город полностью находится в руинах, а большинство людей погибли. Но 8 людям удалось скрыться в бункере. Вместо спасателей к ним приходят совсем другие. Двери открыли солдаты, одетые в скафандры, и они сразу начали стрелять в уцелевших. Солдаты забрали девочку и сразу же ушли, при этом заварив дверь снаружи. Смогут ли те, кто выжили, противостоять внутренним монстрам и вооруженным солдатам?

Смотрите видео: трейлер к фильму "Разделитель"

"Книга Илая", 2010 год

Пучина хаоса после ядерной катастрофы окутала весь мир. Главный герой Илай смог выжить и теперь путешествует по миру. У него в руках оружие, в душе вера, а за спиной рюкзак, в котором лежит Библия. На его пути встречается поселение, в котором правит тиранический человек Карнеги. Он узнает, что у Илая есть книга, которая способна изменить мир, и он решает завладеть ею.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Книга Илая"

"Любовь и монстры", 2020 год

Землю захватили монстры-гиганты. Джоэл был на свидании, когда это произошло. Для того, чтобы эвакуироваться он вернулся к родителям. Время было потеряно: мало кому удалось выжить, а любимая исчезла без вести.

Люди объединяются в колонии и проживают под землей в бункерах. Парень не терял надежды найти свою возлюбленную. Удастся ли Джоэлу найти Эми и выжить без инстинкта самосохранения?

Смотрите видео: трейлер к фильму "Любовь и монстры"