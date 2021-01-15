Добірка постапокаліптичних фільмів: чи зможуть герої пройти шлях до кінця
Герої у постапокаліптичних фільмах стикаються з потопом, ядерним вибухом, настанням льодовикового періоду або навалою монстрів. І тоді кожен персонаж проявляє свою справжню сутність. Добірка моторошних і цікавих постапокаліптичних фільмів – у нашому матеріалі.
Найцікавіші фільми про кінець світу у добірці Кіно 24.
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"Божевільний Макс: Дорога гніву", 2015 рік
Макс Рокатанскі помстився за смерть дружини та сина, і залишив лави "Основного силового патруля". Тепер герою самостійно потрібно навчитися виживати у світі, що повільно вмирає від наслідків нафтової кризи та глобальної війни. Єдиний друг Макса – це автомобіль "Перехоплювач". Чи зможе герой вберегти своє життя, зіткнувшись з жорстокими та безжальними війнами?
Дивіться відео: трейлер до фільму "Божевільний Макс"
"Я – легенда", 2007 рік
В основу сюжету ліг роман Річарда Метісона. Дії фільму розгортаються навколо однієї людини доктора Роберта Невілла. Він єдиний, хто вижив, адже він має імунітет. У 2012 році на вулицях Нью-Йорка залишились тільки монстри, які практично втратили людську подобу. А все через те, що 3 роки тому винахід вакцини від раку призвів до масового зараження людей невідомим вірусом.
Фільм "Я – легенда" має 2 альтернативних кінцівки.
Дивіться відео: трейлер до відомого фільму "Я – легенда"
"Пташиний короб", 2018 рік
Постапокаліптичний хорор про події, які розгортаються в недалекому майбутньому. Люди повсюди впадають у безумство, вбиваючи всіх навколо. Щоб вижити потрібно надіятись лише на власний слух і чуття. Чи зможе матір-одиначка врятувати власних дітей і подолати шлях до безпечного місця?
Дивіться відео: трейлер до фільму "Пташиний короб"
"Тихе місце", 2018 рік
Після глобальної катастрофи люди покинули міста та перебрались в глибинки, де вижити буде легше. Адже світ змінився та тепер тут живуть монстри.
Американська сім'я з дітьми мешкає в будинку посеред кукурудзяного поля. Вони в безпеці до моменту, поки всі члени родини дотримуються повної тиші. Найголовніше правило сучасного світу – повна тиша, а інакше порятунку вже не буде.
Дивіться відео: трейлер до фільму "Тихе місце", 2018 рік
"Розділювач", 2011 рік
Ядерна атака на США зруйнувала майже весь Нью-Йорк. Місто повністю перебуває в руїнах, а більшість людей загинули. Але 8 людям вдалось сховатися в бункері. Замість рятувальників до них приходять зовсім інші. Двері відчинили солдати, одягнені в скафандри, і вони одразу почали стріляти в уцілілих. Солдати забрали дівчинку й одразу ж пішли, при цьому заваривши двері ззовні. Чи зможуть ті, хто вижили, протистояти внутрішнім монстрам та озброєним солдатам?
Дивіться відео: трейлер до фільму "Розділювач"
"Книга Ілая", 2010 рік
Вир хаосу після ядерної катастрофи огорнув весь світ. Головний герой Ілай зміг вижити та тепер мандрує по світу. У нього в руках зброя, в душі віра, а за спиною рюкзак, в якому лежить Біблія.На його шляху зустрічається поселення, в якому править тиранічна людина Карнегі. Він дізнається, що Ілай має книгу, яка здатна змінити світ, і він вирішує заволодіти нею.
Дивіться відео: трейлер до фільму "Книга Ілая"
"Любов і монстри", 2020 рік
Землю захопили монстри-гіганти. Джоел був на побаченні, коли це сталось. Для того, щоб евакуюватися він повернувся до батьків. Час було втрачено: мало кому вдалось вижити, а кохана зникнула безвісти.
Люди об'єднуються в колонії та проживають під землею в бункерах. Хлопець не втрачав надії відшукати свою кохану. Чи вдасться Джоелу знайти Емі та вижити без інстинкту самозбереження?
Дивіться відео: трейлер до фільму "Любов і монстри"
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