Для хорошего киновечера: новый фильм, который сейчас самый популярный на Netflix в Украине
- Самым популярным фильмом на Netflix в Украине является криминальная драма "Грандиозная подделка", премьера которой состоялась 23 января.
- События фильма разворачиваются в Риме 1970-х, где главный герой Тони Чичиарелли становится выдающимся поддельщиком благодаря своему художественному таланту.
Говорят, что среда – это маленькая пятница, поэтому вечером после работы можно отдохнуть за просмотром интересного фильма. Однако часто лень тратить время на поиски – в таком случае поможет наша редакция.
В материале читайте о ленте "Грандиозная подделка", которая сейчас является самой популярной на Netflix в Украине. Премьера фильма состоялась совсем недавно – 23 января, но он уже успел полюбиться зрителям.
О чем фильм "Грандиозная подделка"?
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
"Грандиозная подделка" – это криминальная драма от итальянского кинорежиссера Стефано Лодовики, а сценарий к фильму написал Сандро Петроаглиа. Среди актеров, которые сыграли в фильме:
- Пьетро Кастеллитто
- Джулия Микелини
- Андреа Арканджели
- Эдоардо Пеше
- Клаудио Сантамария
- Пьерлуиджи Джиганте
- Аврора Джовинаццо
- Фабрицио Ферракане
- Маттиа Каррано
События фильма разворачиваются в Риме в 1970-х годах. В город прибывает Тони Чичиарелли, который мечтает стать великим художником. Однако благодаря своему таланту мужчина становится выдающимся поддельщиком. Главный герой оставляет след в истории Италии.
"Грандиозная подделка": смотрите онлайн тизер фильма
Какие еще фильмы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
- "Гадкий Я 4"
- "Срыв"
- "Отпуск на двоих"
- "Похищение: Элизабет Смарт"
- "Франкенштейн"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Достать ножи: Воскрешение покойника"
- "Бесславные ублюдки"
- "Поезд к Рождеству"