Для хорошего киновечера: новый фильм, который сейчас самый популярный на Netflix в Украине

Говорят, что среда – это маленькая пятница, поэтому вечером после работы можно отдохнуть за просмотром интересного фильма. Однако часто лень тратить время на поиски – в таком случае поможет наша редакция.

В материале читайте о ленте "Грандиозная подделка", которая сейчас является самой популярной на Netflix в Украине. Премьера фильма состоялась совсем недавно – 23 января, но он уже успел полюбиться зрителям.

О чем фильм "Грандиозная подделка"?

Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Грандиозная подделка" – это криминальная драма от итальянского кинорежиссера Стефано Лодовики, а сценарий к фильму написал Сандро Петроаглиа. Среди актеров, которые сыграли в фильме:

Пьетро Кастеллитто

Джулия Микелини

Андреа Арканджели

Эдоардо Пеше

Клаудио Сантамария

Пьерлуиджи Джиганте

Аврора Джовинаццо

Фабрицио Ферракане

Маттиа Каррано

События фильма разворачиваются в Риме в 1970-х годах. В город прибывает Тони Чичиарелли, который мечтает стать великим художником. Однако благодаря своему таланту мужчина становится выдающимся поддельщиком. Главный герой оставляет след в истории Италии.

"Грандиозная подделка": смотрите онлайн тизер фильма

