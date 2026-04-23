Где смотреть новый украинский сериал "Подмена", о котором гудит сеть

Немалую шумиху уже успел наделать новый украинский сериал "Подмена". Премьера двух первых серий состоялась 20 апреля.

Сейчас новые эпизоды продолжают выходить и захватывать зрителей неожиданными сюжетными поворотами. В материале 24 Канала рассказываем, где можно посмотреть сериал "Подмена".

Где смотреть новый украинский сериал "Подмена"?

Сейчас украинский сериал "Подмена" можно посмотреть на телеканале СТБ, а также впоследствии новые эпизоды появляются на платформе Киевстар ТВ.

Вероятно, через некоторое время сериал станет доступным и на YouTube, однако пока бесплатно онлайн его посмотреть невозможно.

"Подмена": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала?

Сериал насчитывает 16 эпизодов и уже после премьеры первых двух успел увлечь зрителей напряженным сюжетом.

История разворачивается вокруг успешной бизнесвумен Екатерины, которая привыкла все контролировать. Но в один момент она теряет контроль над собственной жизнью: лишается документов и всего, к чему привыкла.

Теперь ей придется приложить немало усилий, чтобы вернуть свою жизнь, карьеру, отношения и даже собственное имя.

Какие еще украинские сериалы поражают своими сюжетами?

Весна 2026 года действительно богата на яркие украинские кинопремьеры. В частности, недавно состоялся выход второго сезона сериала "Просто Надежда", который уже успел завоевать расположение зрителей.

Кроме того, совсем скоро – 27 апреля – состоится премьера второго сезона сериала "Парочка следователей", который с нетерпением ждет аудитория.

Если же вы ищете сериалы, которые уже доступны для бесплатного онлайн-просмотра, обратите внимание на такие свежие украинские новинки: "Мелкий птенец", "Пограничники" (2 сезон), "Тихая Нава", "Ключи от правды" и многие другие.

