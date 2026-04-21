Сеть гудит от комментариев: что пишут украинцы о новом сериале с Антониной Хижняк
- Новый украинский сериал "Подмена" вызвал различные отзывы от зрителей, некоторые восхищены сюжетом и актерским составом, тогда как другие критикуют музыкальное оформление.
- Премьера сериала состоялась 20 апреля 2026 года, и он доступен для просмотра на телеканале СТБ и платформе Киевстар ТВ.
В свет вышел новый украинский сериал "Подмена". Сразу после премьеры в сети появились первые комментарии.
Кто-то в восторге от просмотра первых эпизодов, а некоторые – разочарованы. В материале 24 Канала мы собрали подборку отзывов, которые украинцы оставили сразу после премьеры двух первых серий.
Что пишут украинцы о новом сериале "Подмена"?
На инстаграм-странице stbserial уже можно найти немало комментариев о первых эпизодах сериала "Подмена", который сейчас доступен на платформе Киевстар ТВ. Отзывы – разные: кто-то в восторге от сюжета и актерского состава, другие же критикуют создателей за музыкальное оформление и отмечают, что ожидали большего.
Впрочем, эти оценки сформированы только после просмотра двух первых эпизодов. Вполне вероятно, что после выхода всего сериала мнения поклонников и критиков могут измениться. А пока вот что пишут украинцы:
- "Очень интересный сюжет. Смотрю с удовольствием. И актеры удачно подобраны."
- "Сюжет очень интересный"
- "Конечно ничего не имею против Антонины, но просто интересно почему не взяли актрис-близняшек?"
- "Интересно!!! Но очень громкая музыка."
Отзывы на сериал "Подмена" / Скриншот из инстаграма
- "Слабенький сериал. Как-то 2 серии не впечатляют и не цепляют"
- "Антонина в любом образе классная, а вообще Мотря лучшая из всех"
- "Ожидала чего-то большего"
- "Две роли Антонины это нечто!!!"
- "Какой актерский состав!"
Отзывы на сериал "Подмена" / Скриншот из инстаграма
Что интересно знать о сериале "Подмена"?
- Премьера украинского сериала "Подмена" состоялась 20 апреля 2026 года.
- Посмотреть сериал можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.
- Кроме того, он доступен на платформе Киевстар ТВ.
- Главные роли в ленте исполнили Антонина Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородний, Иван Блиндар, Лариса Руснак и другие.
- Сериал насчитывает 16 эпизодов.