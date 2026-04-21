Кіно Кінодобірки Мережа гудить від коментарів: що пишуть українці про новий серіал з Антоніною Хижняк
21 квітня, 15:50
2

Мережа гудить від коментарів: що пишуть українці про новий серіал з Антоніною Хижняк

Ольга Паньків
Основні тези
  • Новий український серіал "Підміна" викликав різноманітні відгуки від глядачів, деякі захоплені сюжетом та акторським складом, тоді як інші критикують музичне оформлення.
  • Прем'єра серіалу відбулася 20 квітня 2026 року, і він доступний для перегляду на телеканалі СТБ та платформі Київстар ТБ.

У світ вийшов новий український серіал "Підміна". Одразу після прем'єри у мережі з'явились перші коментарі.

Хтось у захваті від перегляду перших епізодів, а дехто – розчарований. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків, які українці залишили одразу після прем'єри двох перших серій.

Що пишуть українці про новий серіал "Підміна"?

На інстаграм-сторінці stbserial вже можна знайти чимало коментарів про перші епізоди серіалу "Підміна", який наразі доступний на платформі Київстар ТБ. Відгуки – різні: хтось у захваті від сюжету та акторського складу, інші ж критикують творців за музичне оформлення й зазначають, що очікували більшого. 

Втім, ці оцінки сформовані лише після перегляду двох перших епізодів. Цілком імовірно, що після виходу всього серіалу думки прихильників і критиків можуть змінитися. А наразі ось що пишуть українці:

  • "Дуже цікавий сюжет. Дивлюся із задоволенням. І актори вдало підібрані."
  • "Сюжет дуже цікавий"
  • "Звісно нічого не маю проти Антоніни, але просто цікаво чому не взяли акторок-близнючок?"
  • "Цікаво!! Але дуже гучна музика." 


Відгуки на серіал "Підміна" / Скриншот з інстаграму

  • "Слабенький серіал. Якось 2 серії не вражають і не чіпляють"
  • "Антоніна в будь якому образу класна, а взагалі Мотря найкраща за всіх"
  • "Очікувала чогось більшого"
  • "Дві ролі Антоніни це щось!!"
  • "Який акторський склад!"


Відгуки на серіал "Підміна" / Скриншот з інстаграму

Що цікаво знати про серіал "Підміна"?

  • Прем'єра українського серіалу "Підміна" відбулася 20 квітня 2026 року.
  • Переглянути серіал можна з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.
  • Крім того, він доступний на платформі Київстар ТБ.
  • Головні ролі у стрічці виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак та інші.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу

  • Серіал налічує 16 епізодів.